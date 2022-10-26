5 sai lầm nguy hiểm khi nấu ăn mà ngay cả những đầu bếp giàu kinh nghiệm nhất cũng mắc phải

Chuẩn bị mì ống tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế không phải vậy. Bạn phải xem xét một số yếu tố để việc nấu ăn đạt được điểm chính xác. Ví dụ, cần sử dụng một lượng nước vừa đủ. Nếu không, mì ống có thể quá khô, đóng cục hoặc dính vào nồi.

Giải pháp cho những vấn đề tiềm ẩn này là tính toán khoảng bốn lít nước cho nửa kg mì ống khô. Hoặc, đảm bảo rằng mực nước cao hơn mì ống ngay cả khi đã nấu chín.

2. Không tính đến thời gian nấu của từng thành phần

Trước khi chế biến món ăn, nhiều người trong chúng ta bắt đầu bằng cách xào tỏi, sau đó là hành tây và các gia vị khác. Sau đó, chúng ta thêm trang trí hoặc các loại thực phẩm có protein cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta đang mắc một sai lầm: chẳng hạn như tỏi ở dạng miếng nhỏ, sẽ nấu chín và thậm chí cháy trước khi chúng ta thêm các thành phần khác vào.

Do đó, bạn nên xào hành tây trước rồi mới đến tỏi trước các nguyên liệu khác. Mặt khác, khi chúng ta tích lũy được kinh nghiệm, việc học loại rau nào nấu nhanh và lâu hơn cũng rất tiện lợi. Bằng cách này, chúng ta sẽ hoàn thiện thứ tự mà chúng ta phải nấu từng nguyên liệu.

3. Thêm muối khi nấu xong và lạm dụng nó

Trong một số công thức nấu ăn cũ, bạn có thể đọc "Thêm muối để nếm khi hoàn thành". Nếu chúng ta làm theo lời khuyên này, thức ăn có thể sẽ mặn hơn ở một số phần so với những phần khác. Chúng ta cũng phải lưu ý không cho quá nhiều muối vì có thể làm hỏng món ăn.

Điều đúng đắn cần làm là thêm muối khi chúng ta thêm các nguyên liệu và hương vị tùy từng thời điểm. Bằng cách này sẽ đảm bảo rằng hương vị được hấp thụ và tăng cường, nhưng trên tất cả, nó đồng nhất.

4. Đập trứng vào cùng một chén đựng

Rất phổ biến là khi chúng ta vội vàng sẽ đập vỡ quả trứng này đến quả trứng khác trong cùng một chén. Nhưng đó có thể là một sai lầm đắt giá. Nếu một quả trứng bị hỏng, bạn có nguy cơ làm hỏng tất cả những quả khác, hoặc các mảnh vỏ vẫn bị mắc kẹt bên trong món ăn đã nấu xong, bạn biết khó khăn như thế nào để lấy chúng ra đúng không?

Để tránh những rủi ro này, hãy đập trứng thành từng bát nhỏ và cho vào bát lớn hơn trước khi dùng để nấu ăn.

5. Dùng thìa tán nhuyễn thịt xay

Người ta thường dùng thìa để khuấy bất kỳ món ăn nào, tuy nhiên, khi nói đến thịt xay, quá trình này trở nên chậm chạp và tẻ nhạt. Mặt khác, thịt có thể không được tách rời như chúng ta mong muốn.

Đó là lý do tại sao nên dùng máy nghiền khoai tây để làm nát thịt. Sau đó, bằng thìa gỗ, bạn có thể nạo phần thịt còn lại từ máy xay. Làm như vậy thịt sẽ nhuyễn đều.

Theo Brightside