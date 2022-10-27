5 loại nước ép detox giảm cân tốt nhất được hội chị em đua nhau tìm kiếm

Dưới đây là một số công thức nước trái cây giải độc tuyệt vời để thử. Chúng rất ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng . Tất cả những gì bạn cần là một chiếc máy xay sinh tố và một số nguyên liệu cơ bản sau:

Bạn đã quá lạm dụng thực phẩm như nhấm nháp khoai tây chiên, uống đồ uống lạnh, ăn đồ ăn nhẹ chiên và món tráng miệng mà thực sự không còn chỗ trống để những món ăn kiêng vào chế độ giảm cân?

Ảnh minh họa: Internet

Rửa 1 quả dưa chuột, 8 lá cải xoăn và một nhánh bạc hà. Bỏ vỏ và cắt nhỏ mọi thứ thành từng khúc. Cũng lấy một miếng gừng tươi nhỏ. Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép trái cây. Cũng thêm nước cốt 1 quả chanh. Thêm nước theo yêu cầu. Trộn đều cho đến khi mịn.

2. Nước ép cà rốt táo

Ảnh minh họa: Internet

Lấy 1 quả táo lớn, rửa sạch và thái miếng vừa ăn. Lấy 1/2 chén dứa, 2 củ cà rốt lớn và một ít gừng. Loại bỏ tất cả vỏ và cắt mọi thứ thành những phần nhỏ. Cho tất cả các thành phần vào máy xay sinh tố và thêm một ít nước. Xay cho đến khi mịn và thưởng thức!

3. Nước chanh táo

Nước ép ngon này cần 2 miếng của cả 3 nguyên liệu : 2 quả chanh gọt vỏ cắt đôi, 4 quả táo cắt làm tư và 2 quả dưa chuột cắt đôi. Cho tất cả vào máy xay sinh tố, thêm nước đổ 1 cốc. Xay cho đến khi mịn và thưởng thức!

4. Nước trái cây củ cải đường

Ảnh minh họa: Internet

Lấy 2 quả chanh, 2 củ cà rốt, 2 quả táo và 2 củ cải đường. Rửa sạch tất cả các nguyên liệu, bỏ hết vỏ và cắt thành từng đoạn dài 1-2 inch. Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép trái cây. Xay đến khi mịn. Đổ nó vào ly yêu thích của bạn và thưởng thức nước detox thơm ngon này nhé.

5. Nước cam giải độc

Nước ép này có kết cấu dạng kem do các thành phần đặc biệt giàu chất xơ. Bạn cần 2 quả táo cỡ vừa, 3 cọng cần tây, 1 quả cam đã gọt vỏ, 2 quả lê cỡ vừa và 1 củ khoai lang đã nấu chín. Hãy nhớ rửa sạch tất cả các nguyên liệu trước khi cho vào máy xay.

Cắt nhỏ tất cả các loại trái cây và rau củ, cho vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Thêm nước nếu cần. Bạn cũng có thể lọc lấy nước cốt trước khi uống, phòng trường hợp có quá nhiều bã.

Theo Times of India