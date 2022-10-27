Probiotics hoạt động bằng cách phá vỡ các thực phẩm phức tạp thành các sản phẩm phụ đơn giản hơn để cải thiện sức khỏe thông qua các cơ chế khác nhau. Chúng giúp dễ tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Bạn có thể nhận được liều lượng men vi sinh mong muốn từ một số nguyên liệu thực phẩm nhất định được tạo ra bằng quá trình lên men vi khuẩn.

Tuy nhiên, hãy giới hạn lượng tiêu thụ của bạn ở mức khuyến nghị vì quá nhiều có thể gây rối loạn sức khỏe tiêu hóa của bạn và dẫn đến những kết quả không mong muốn.

Những vi khuẩn sống này phát triển bên trong cơ thể và tạo thành một màng sinh học phủ lên các tế bào bên trong ruột để bảo vệ chúng khỏi những tác động có hại của các hợp chất có hại và sự rò rỉ các chất vào máu.

Có một danh sách ngày càng nhiều các loại thực phẩm chứa probiotic và đây là một số nguồn thực phẩm chứa probiotic tuyệt vời có thể làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn.

1. Sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua không chỉ chứa nhiều vi khuẩn tốt mà còn có các chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe khác, chẳng hạn như kẽm, protein, canxi và vitamin B. Hơn nữa, tiêu thụ nó với các chất bổ sung vitamin D và men vi sinh bổ sung có thể có những tác động tích cực đến sức khỏe.

Tiêu thụ sữa chua với số lượng khuyến nghị có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, rối loạn sinh học và bệnh thận mãn tính đồng thời cải thiện hệ vi khuẩn đường ruột và khả năng miễn dịch.

2. Kefir

Ngũ cốc Kefir là loại hạt sống có chứa cả vi khuẩn và nấm men sống cộng sinh với nhau. Chúng được thêm vào sữa để tạo ra một thức uống lên men được gọi là kefir sữa.

Hàm lượng lactase của kefir nhiều hơn 60% so với sữa chua thông thường, điều này làm cho quá trình chuyển hóa lactose tốt hơn. Thêm vào đó, nó được biết là có hàm lượng lactose ít hơn 30% so với sữa chưa lên men.

Do đó, thêm kefir vào sữa có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm tỷ lệ đầy hơi và các triệu chứng tiêu hóa khác thường được báo cáo sau khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa. Thức uống này đặc biệt tốt cho những người không dung nạp lactose.

Kefir được cho là có hàm lượng men vi sinh cao hơn sữa chua.

3. Kim chi

Kimchi là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc được làm bằng cách lên men rau củ với các vi khuẩn sống lành mạnh tiết ra axit lactic.

Những vi khuẩn này tạo điều kiện dễ dàng tiêu hóa các sản phẩm từ sữa và giúp ruột hấp thụ nhiều axit amin hơn trong quá trình này. Chúng cũng thúc đẩy khả năng miễn dịch mạnh hơn và giúp điều trị và ngăn ngừa tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù rõ ràng loại lợi khuẩn có nguồn gốc thực vật này rất tốt cho sức khỏe đường ruột của bạn, nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa. Kim chi được biết đến với công dụng làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, do đó giữ gìn sức khỏe tim mạch. Nó cũng có thể giúp kiềm chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Nó cũng hữu ích trong việc điều trị các bệnh khác nhau liên quan đến thừa cân hoặc béo phì.

4. Trà kombucha

Kombucha là một loại đồ uống chứa probiotic có chứa nhiều chủng vi khuẩn axit axetic, vi khuẩn axit lactic và nấm men, tất cả đều thể hiện hoạt động trao đổi chất đáng kể giúp tăng cường sức khỏe.

Nó cũng chứa một ít cồn cùng với rất nhiều hợp chất hoạt tính sinh học có nguồn gốc thực vật có nguồn gốc từ trà, nước trái cây và chiết xuất thảo mộc có lợi hơn nữa cho cơ thể của bạn theo những cách khác nhau.

5. Sữa bơ

Ảnh minh họa: Internet

Buttermilk là một loại đồ uống có lợi cho sức khỏe có chứa một lượng dồi dào các vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Thực phẩm bình thường cũng chứa các chủng vi khuẩn tốt, nhưng chúng quá ít để chịu được môi trường axit của ruột non và bị tiêu diệt trước khi đến ruột già.

Tuy nhiên, Buttermilk chứa nhiều vi khuẩn probiotic hoạt động và có khả năng phục hồi, tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy và đi từ ruột non đến ruột già, nơi chúng ăn các chất xơ thực phẩm (prebiotics) để sinh sôi nhanh chóng.

Những vi khuẩn lành mạnh này tạo ra các kháng thể chống lại vi khuẩn có hại trong đường ruột, tạo ra trạng thái cân bằng nội môi.

Uống sữa bơ sau bữa ăn có thể giúp bạn tiêu hóa thức ăn tốt hơn và cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

6. Miso

Ảnh minh họa: Internet

Miso là một thành phần được sản xuất bằng cách lên men tương đậu nành với các vi khuẩn lành mạnh. Nó chứa một số chủng vi khuẩn axit lactic gram dương được gọi là T. halophilus, có khả năng chịu mặn và có thể phát triển trong môi trường axit ruột.

Ngoài ra, miso chứa nhiều axit amin và vitamin làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ăn với lượng thích hợp có thể giúp giảm nguy cơ ung thư, viêm nhiễm, huyết áp cao, lão hóa sớm và các bệnh liên quan đến lối sống khác.

Theo Emediheath