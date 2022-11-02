Đánh bại chứng hay quên với những lưu ý từ chuyên gia giúp tăng cường gấp đôi sức khỏe não bộ

Sống khỏe 02/11/2022 05:32

Bạn đang phải chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng nhưng lại sợ gặp vấn đề về trí nhớ? Hay bạn là một người trưởng thành thỉnh thoảng quên mất mọi thứ cho dù là ngày quan trọng nào đó hay nơi bạn để điện thoại lần cuối?  Quên đôi khi không phải là một vấn đề lớn và có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tuy nhiên, nếu trường hợp hay quên hoặc thiếu khả năng ghi nhớ của bạn quá rõ ràng và thường xuyên, bạn có thể nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Hãy thử các mẹo và thủ thuật từ y học ayurvedic này để trở nên tập trung, cao độ và tự tin hơn.

Ăn những thực phẩm bổ não 

Giống như cơ thể của bạn cần được nuôi dưỡng, não của bạn cũng vậy, để luôn khỏe mạnh và hoạt động bình thường. Có rất nhiều thực phẩm tự nhiên tốt cho não bộ mà bạn phải đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình bắt đầu từ hôm nay. Một số ví dụ là bơ sữa trâu, dầu ô liu, quả óc chó, hạnh nhân ngâm, nho khô, quả chà là và trái cây tươi.

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Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm khác rất tốt cho sức khỏe não bộ của bạn bao gồm đậu lăng, các loại đậu. Theo Ayurveda, hạt thì là mở các kênh não của chúng ta và hạt tiêu đen làm tăng năng lực xử lý của tâm trí.

Tăng cường trí não của bạn với các loại thảo mộc

Các loại thảo mộc Ayurvedic hỗ trợ và cải thiện khả năng học tập trong não người. Một số loại thảo mộc đặc biệt này, chẳng hạn như Gotu Kola, Ashwagandha và Bacopa hoạt động như những chất tăng cường trí nhớ tuyệt vời.

Chất chống oxy hóa để tránh thiệt hại do oxy hóa gây ra

Đánh bại chứng hay quên với những lưu ý từ chuyên gia giúp tăng cường gấp đôi sức khỏe não bộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bộ não của chúng ta cần oxy để hoạt động tốt. Tuy nhiên, với mức tiêu thụ oxy cao và giàu lipid, não của chúng ta rất dễ bị stress oxy hóa. Điều này dẫn đến dư thừa các gốc tự do trong các tế bào của cơ thể. Chất chống oxy hóa là một giải pháp đã được chứng minh để trung hòa các gốc tự do và cân bằng trạng thái tâm trí của bạn.

Đánh bại chứng hay quên với những lưu ý từ chuyên gia giúp tăng cường gấp đôi sức khỏe não bộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây và rau có màu hồng và đỏ, chẳng hạn như dưa hấu và cà chua, rất giàu chất chống oxy hóa.

Trà thảo mộc giúp cung cấp nước cho não của bạn

Đánh bại chứng hay quên với những lưu ý từ chuyên gia giúp tăng cường gấp đôi sức khỏe não bộ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể bạn không có đủ nước để thực hiện các chức năng của nó một cách chính xác, bạn có thể cảm thấy yếu và không ổn định. Đó là tình huống của một bộ não mất nước. Các chuyên gia Ayurvedic khuyên rằng uống trà thảo mộc đặc biệt có thể cung cấp nước cho não và tăng cường trí nhớ và trí lực của chúng ta.

Ngủ ngon

Đánh bại chứng hay quên với những lưu ý từ chuyên gia giúp tăng cường gấp đôi sức khỏe não bộ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến chức năng của não, có thể làm suy giảm trí nhớ và kỹ năng tư duy của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là phải nghỉ ngơi đầy đủ mỗi đêm. Cố gắng đi ngủ và thức dậy vào buổi sáng vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Ngoài ra, bạn nên đồng bộ chu kỳ giấc ngủ của mình với giờ mặt trời lặn và mặt trời mọc để đạt được lợi ích tối đa. 

Theo Times of Inida

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Cho đến gần đây, hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng đều đồng ý rằng bữa sáng lành mạnh là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giữ cho cơ thể khỏe mạnh diễn ra suốt cả ngày. 

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