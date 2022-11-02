6 loại thực phẩm hàng ngày bạn hay ăn nhưng đang âm thầm giết chết khả năng sinh sản ở phụ nữ

Sống khỏe 02/11/2022 12:32

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Front Public Health vào năm 2018, người ta đã nhấn mạnh rằng chế độ ăn uống của một người ảnh hưởng đến việc mang thai tự nhiên. Chế độ ăn uống nhiều đường, rượu, sữa, chất béo bão hòa và caffein có liên quan đến kết quả sinh sản kém hơn ở phụ nữ.

Đôi khi, ngay cả khi một số bữa ăn nhất định có thể được coi là bổ dưỡng, chúng không nhất thiết tốt cho khả năng sinh sản của bạn! Khi có ý định mang thai, người phụ nữ cần phải cẩn thận về các bữa ăn mình ăn. Cần phải nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho cơ thể trở thành một người mẹ và những người đang có kế hoạch sẽ không muốn ăn những món sẽ làm giảm cơ hội mang thai.

6 loại thực phẩm hàng ngày bạn hay ăn nhưng đang âm thầm giết chết khả năng sinh sản ở phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, đây là danh sách những thực phẩm hàng ngày mà bạn phải tránh để tăng cơ hội làm mẹ.

Carb đơn giản

Thay thế các lựa chọn carbohydrate chậm hoặc không tốt như gạo và bột mì đa dụng bằng các loại carbs phức tạp hoặc cháy chậm như quinoa và bột mì nguyên cám.

Sữa ít béo

6 loại thực phẩm hàng ngày bạn hay ăn nhưng đang âm thầm giết chết khả năng sinh sản ở phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi sữa ít béo cung cấp canxi và vi khuẩn có lợi cho đường ruột, nó cũng chứa nội tiết tố androgen như testosterone. Và quá nhiều testosterone có thể phá vỡ trạng thái cân bằng của bạn.

Vì vậy, tốt nhất bạn nên quên sữa tách béo đang giết chết khả năng sinh sản của bạn và thay vào đó hãy chọn sữa nguyên chất béo. Nhưng đừng quá lạm dụng điều đó, chỉ cần một khẩu phần ăn là đủ cho cả ngày.

Chất làm ngọt nhân tạo

Aspartame là hóa chất phổ biến được sử dụng để làm ngọt thực phẩm nhằm tăng mùi vị, có thể gây hại cho quá trình sao chép DNA. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên tránh bất cứ thứ gì có chứa nó, đặc biệt là thực phẩm không đường thêm chất làm ngọt nhân tạa.

Chất béo chuyển hóa

6 loại thực phẩm hàng ngày bạn hay ăn nhưng đang âm thầm giết chết khả năng sinh sản ở phụ nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chất béo chuyển hóa có thể làm hỏng các mạch máu mang các chất dinh dưỡng quan trọng đến cơ quan sinh sản của bạn. Chất béo chuyển hóa là bất kỳ loại thực phẩm nào được chiên. Các chất béo không chiên khác bao gồm chất béo chuyển hóa là các món nướng, bỏng ngô và khoai tây chiên. 

Hải sản có lượng thủy ngân cao

6 loại thực phẩm hàng ngày bạn hay ăn nhưng đang âm thầm giết chết khả năng sinh sản ở phụ nữ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi cố gắng thụ thai, điều quan trọng là ăn ít hải sản có chứa lượng thủy ngân cao. Hải sản như cá kiếm, cá ngừ và cá thu vua là một số loại hải sản có hàm lượng thủy ngân cao. Một thực phẩm thay thế cho hải sản có hàm lượng thủy ngân cao là cá hồi, loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp và chứa nhiều axit béo omega-3 cũng như protein lành mạnh.

Thực phẩm có nhiều thuốc trừ sâu

Theo một nghiên cứu gần đây, người ta thấy rằng những phụ nữ tiếp xúc nhiều với thuốc trừ sâu có nguy cơ mang thai thấp hơn 26% so với những người ít tiếp xúc với thuốc trừ sâu. ít thuốc trừ sâu thường là những rau củ như dứa, bắp cải bắp ngọt, măng tây, đu đủ, đậu đông lạnh, bơ và hành tây.

Theo Times of Inida

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