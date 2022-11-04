Ăn rau dền mang lại những lợi ích sau đây cho sức khỏe .

Các nước Châu Phi dùng lá rau dền làm thuốc. Ở Ba Lan, nó được sử dụng trong nướng và để thêm protein và chất béo tốt cho mì ống, bánh mì và mì, và ở Ấn Độ, nó được sử dụng như một loại rau và salad.

Rau dền thể hiện hoạt động bảo vệ tế bào gan chống lại các độc tố do thuốc (như paracetamol) gây ra.

Hơn nữa, dầu thu được từ hạt rau dền ổn định màng tế bào gan và loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể bằng cách hỗ trợ con đường giải độc.

2. Giúp kiểm soát bệnh tiểu đường

Lá rau dền có lợi cho bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan của nó.

Trong các nghiên cứu trên động vật, việc tiêu thụ lá rau dền giúp cải thiện độ nhạy và tiết insulin. Điều này càng làm cho lượng đường trong máu giảm sau khi tiêu thụ bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Lá rau dền cũng có khả năng chống oxy hóa đáng kinh ngạc và rất hữu ích trong việc giảm tổn thương oxy hóa liên quan đến bệnh tiểu đường .

Ngoài ra, đặc tính chống tiểu đường của rau dền giúp cải thiện sự trao đổi chất và cân bằng canxi trong máu, gan và thận, vốn thường bị phá vỡ trong bệnh tiểu đường.

3. Giúp giảm mức cholesterol

Chế độ ăn nhiều chất béo góp phần rất lớn vào tình trạng tăng cholesterol trong cơ thể. Điều này có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch, béo phì và có thể biến chứng thành bệnh tiểu đường.

Trong một nghiên cứu trên động vật gần đây, việc tiêu thụ rau dền làm giảm mức độ chất béo trung tính và cholesterol toàn phần trong gan của chuột. Nó cũng cải thiện sự đa dạng của các vi sinh vật đường ruột bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn nhiều chất béo.

4. Có thể làm giảm huyết áp

Ảnh minh họa: Internet

Rau dền đã được nghiên cứu rộng rãi nhất về tác dụng hạ huyết áp. Nó đóng góp một số hợp chất protein hoạt động như tác nhân hạ huyết áp.

Trong các nghiên cứu trên động vật gần đây, rau dền đã cho thấy tiềm năng như một phương thuốc mạnh chống lại huyết áp cao, cho thấy hoạt tính tương tự như thuốc chữa bệnh. Nghiên cứu đề xuất việc sử dụng nó như một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

5. Có thể hỗ trợ chức năng não

Ngoài nhiều lợi ích, rau dền còn có khả năng hỗ trợ và cải thiện sức khỏe và chức năng của não bộ.

Gần đây, trong một nghiên cứu được thực hiện trên chuột bị suy giảm trí nhớ, việc bổ sung rau dền trong 21 ngày đã cải thiện tất cả các thông số về trí nhớ và sự chú ý. Nó cũng làm tăng hoạt động của các chất chống oxy hóa trong não, bảo vệ nó khỏi các gốc tự do. Nghiên cứu chỉ ra tiềm năng của rau dền trong việc điều trị chứng suy giảm trí nhớ liên quan đến bệnh Alzheimer.

6. Cung cấp tác dụng kháng khuẩn

Ảnh minh họa: Internet

Các hợp chất trong rau dền đã cho thấy khả năng kháng khuẩn chống lại vi khuẩn E. coli. Trong một nghiên cứu, dầu rau dền được phát hiện có công dụng chống lại nấm Candida albicans, vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI).

7. Giảm viêm khớp

Rau dền có thể ảnh hưởng đến một số hoạt động miễn dịch. Trong một nghiên cứu trên động vật, rau dền rất hữu ích trong việc điều chỉnh chứng viêm do collagen gây ra, chẳng hạn như trường hợp viêm khớp dạng thấp được quan sát thấy.

8. Hỗ trợ sức khỏe của da và tóc

Ảnh minh họa: Internet

Dầu hạt dền đã được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da. Nó được nuôi dưỡng và các hợp chất chống oxy hóa mạnh của nó ngăn ngừa lão hóa da sớm.

Trong một số mỹ phẩm, dầu rau dền được sử dụng như một bộ lọc tia cực tím vì nó thể hiện đặc tính bảo vệ quang học. Tính chất này cũng rất hữu ích trong việc bảo vệ tóc khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và tăng cường sức mạnh để ngăn ngừa rụng tóc .

9. Có hoạt tính chống ung thư tiềm năng

Chiết xuất của rau dền cho thấy đặc tính chống ung thư. Nó có khả năng ức chế sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư.

Theo Emedihealth