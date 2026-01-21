Mách bạn cách ăn thịt không gây béo, giảm cân an toàn mà hiệu quả

Ăn thịt sẽ khiến bạn gầy đi, thậm chí đối với những người muốn giảm cân thì có thể ăn nhiều hơn bình thường một chút. Cần lưu ý rằng thịt ở đây là "thịt nạc", tức là loại thịt có hàm lượng mỡ dưới 10%.

Thế nhưng trong một bài viết của Chuyên gia dinh dưỡng Trung Quốc, BS Lý Viên Viên (Li Yuanyuan) chia sẻ về cách ăn thịt không những không bị béo mà còn có thể giúp bạn gầy đi, duy trì cân nặng phù hợp.

Ăn thịt nạc có thể giúp bạn giảm cân vì những lý do sau:

Tác dụng tiêu hao năng lượng của thức ăn tức là năng lượng tiêu hao trong quá trình tiêu hóa, hấp thụ và vận chuyển trao đổi chất của thức ăn, là một phần năng lượng tiêu hao liên quan mật thiết đến bữa ăn. Khi cơ thể bạn phải bỏ năng lượng ra để tiêu hao chính bữa ăn mà bạn vừa ăn.



Thịt nạc có tác dụng tiêu hao năng lượng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng tiêu hao năng lượng của thực phẩm rất khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn ăn. Trong số ba chất dinh dưỡng sản sinh năng lượng chính (chất tinh bột, chất đạm, chất béo), protein có khả năng tiêu hao năng lượng ở mức cao nhất, có thể đạt 20 - 30% khả năng cung cấp của nó.

Carbohydrate là nhiệt lượng ảnh hưởng của thực phẩm là 5% - 10% khả năng sản xuất của nó. Chất béo thấp nhất nằm trong 5% khả năng sản xuất của nó. Do đó, khi ăn thịt nạc "nhiều đạm, ít chất béo", cơ thể con người cần phải trả một lượng "năng lượng tiêu thụ" đáng kể, dẫn đến giảm nhiều năng lượng "thu về" thực tế.

Ngoài ra, hệ số năng suất của bản thân protein (1 gam protein = 4 kilocalories) thấp, nhưng cảm giác no lại tương đối mạnh, nên ăn thịt nạc có thể giúp giảm cân và duy trì một thân hình chuẩn.

Thứ hai: Hàm lượng protein cao trong thịt nạc giúp hình thành cơ bắp.

Protein liên quan trực tiếp đến khối lượng cơ, nếu thiếu chất này trong thời gian dài, quá trình chuyển hóa protein trong cơ thể sẽ xuất hiện hiện tượng "cân bằng nitơ âm", tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của con người giảm xuống đáng kể, hình thành nên vóc dáng "dễ béo nhưng khó giảm cân".

Sau đó, bạn sẽ rất khó để gầy đi ngay cả khi bạn ăn ít hơn, đồng thời bạn chỉ cần ăn một ít là đã có cảm giác béo lên rồi. Vì vậy, việc bổ sung protein trong quá trình giảm cân là vô cùng quan trọng.

Thứ ba: Thịt nạc rất giàu vitamin và khoáng chất, giúp đốt cháy calo

Lượng vitamin mà cơ thể bạn tiêu thụ sẽ tăng lên trong quá trình giảm cân, đồng thời các khoáng chất cũng dễ bị mất đi nên cần phải bổ sung thêm trong giai đoạn này.

Ví dụ, nếu bạn không có vitamin B1 thì dù bạn ăn nhiều bữa, cơ thể vẫn bị kiệt sức, thậm chí không thể phân hủy được lượng glucose hấp thụ chứ chưa nói đến việc phân hủy chất béo trong cơ thể.

Các loại thịt có hàm lượng chất béo dưới 10% bao gồm thịt lợn thăn, thịt bò nạc, ức gà, hầu hết các loại cá và tôm,… Chúng là lựa chọn hàng đầu để giảm cân.

Cũng cần chú ý khi nấu ăn, cố gắng sử dụng các phương pháp hấp, luộc, hầm và các phương pháp nấu ăn khác với việc sử dụng ít dầu hơn.

4 loại thịt quen thuộc giúp giảm cân nhanh chóng và hiệu quả

Ăn ức gà để giảm cân: Cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể nhưng bổ sung ít chất béo.

Thịt lợn nạc vai: Cứ khoảng 100 gram thịt nạc sẽ có khoảng 29 gam protein và 0,06 gam chất béo. So với thịt heo thông thường hoặc thịt heo mỡ thì số lượng chất béo đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, hàm lượng chất béo trong thịt heo nạc được kể trên chỉ là hàm lượng lúc chưa nấu ăn. Khi nấu ăn, dưới tác dụng của nhiệt độ, chất béo sẽ vơi đi một cách đáng kể.



Cứ khoảng 100 gram thịt nạc sẽ có khoảng 29 gam protein và 0,06 gam chất béo. Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi: Thịt cá có chứa rất nhiều các thành phần dưỡng chất mặc nhiên lọt vào top các loại thịt giảm cân vừa giàu dinh dưỡng vừa giảm cân hiệu quả.

Thịt nạc bò: Thịt bò chứa một lượng chất béo cực thấp. Chính vì vậy ăn thịt bò không những giảm cân mà còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Cũng tương tự như các loại thịt giảm cân khác, bạn có thể chế biến thịt bò trộn cùng các món salad, nướng hoặc xào với rau củ quả để món thịt bò giảm cân trở nên hấp dẫn hơn.