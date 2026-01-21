5 món ăn vừa tốt da, đẹp dáng lại giảm cân hiệu quả, phụ nữ thích ăn vặt nên ưu tiên

Theo Boldsky, các nhà nghiên cứu cho rằng thức ăn vặt cũng có thể liên quan đến ít nhất 13 loại ung thư. Thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao thường chứa nhiều chất béo và đường, làm tăng nguy cơ béo phì.

Thức ăn vặt, ăn nhanh là một xu hướng của giới trẻ tại các thành phố lớn, nhiều bạn trẻ cho rằng đây là phong cách ăn sành điệu, biểu hiện của lối sống hiện đại. Thế nhưng đồ ăn nhanh không chỉ mất cân đối về dinh dưỡng mà còn có thể có một số chất độc hại sinh ra trong quá trình chế biến ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nhất là trong quá trình nỗ lực giảm cân, còn gì khó chịu hơn cảm giác phải "buộc miệng" suốt nhiều tiếng đồng hồ mà không được phép ăn bất cứ món ăn nào. Thực tế, giảm cân không có nghĩa là bạn phải từ bỏ tất cả món ăn vặt ra khỏi chế độ ăn của mình.

Tuy nhiên vẫn có những món ăn lành mạnh giúp chúng ta thỏa mãn cơn thèm ăn và khiến bạn có xu hướng ăn ít hơn trong bữa ăn sắp tới, giúp hạn chế lượng calo nạp vào bằng tinh bột.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, đồ ăn nhẹ lành mạnh có thể giúp chúng ta thỏa mãn cơn thèm ăn và khiến bạn có xu hướng ăn ít hơn trong bữa ăn sau đó. Nhờ đó, hạn chế lượng calo nạp vào bằng tinh bột và giảm cân. Nếu đồ ăn nhẹ của bạn giàu chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất thì chúng vừa có thể giúp bạn giảm cân lại vừa tốt cho sức khỏe. Để đạt được hiệu quả giữ dáng, giảm cân, bạn rất nên bổ sung 7 món ăn sau đây.

Sữa chua và trái cây cũng giúp giảm cân

Theo các chuyên gia dinh dưỡng: Dùng đồ ăn nhẹ để lấp đầy khoảng trống dạ dày khi đói là một ý tưởng thông minh của những người đang có ý định giảm cân. Nếu đang cần tìm món ăn nhẹ chứa nhiều canxi và chất xơ - 2 chất dinh dưỡng mà hầu hết chúng ta đều thiếu, thì bạn không bao giờ nên bỏ qua món sữa chua.



Sữa chua khi được ăn kèm với hoa quả sẽ cung cấp lượng canxi, chất xơ dồi dào. Bên cạnh đó, món ăn này còn chứa nhiều protein và men vi sinh tốt cho đường ruột.

Bạn nên chọn sữa chua nguyên chất và thêm trái cây tươi vào để có vị ngọt tự nhiên và chất xơ. Bạn cũng có thể chọn món sữa chua Hy Lạp vì chúng chứa gần như gấp đôi lượng protein so với sữa chua thông thường.

Bột yến mạch giúp bạn no lâu

Bột yến mạch là một loại carb phức hợp, chúng giúp bạn no mà không làm tăng lượng đường trong máu. Thêm vào đó, chúng cũng là một nguồn chứa chất xơ dồi dào, giúp bạn no lâu và giảm cân nhanh chóng.

Mặc dù chúng ta thường ăn yến mạch trong bữa sáng, nhưng nếu bạn đang thèm ăn vào giữa buổi thì có thể ăn một bát súp yến mạch không đường để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể.

Trứng luộc không làm tăng mức cholesterol

Theo trang Medical News Today, khi thèm ăn vặt phụ nữ có thể ăn 1-2 quả trứng luộc, nếu có thể thì hãy bỏ lòng đỏ. Trứng là một nguồn protein tuyệt vời, giúp tăng cơ và giảm mỡ. Trong những năm qua, nhiều người nghĩ rằng trứng không có lợi cho sức khỏe do lo ngại về cholesterol xong thực tế đã có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh trứng không làm tăng mức cholesterol mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu.

Bưởi

Một quả bưởi trung bình có chứa khoảng 100 calo và 4 gam chất xơ. Chưa kể, nó cung cấp 100% nhu cầu vitamin C mà một người phụ nữ cần trong ngày. Một nghiên cứu cho thấy rằng khi mọi người chỉ ăn bưởi trong mỗi bữa ăn, họ đã giảm được tới 3 cân rưỡi trong vòng ba tháng. Các nhà nghiên cứu cho biết bưởi có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn bằng cách giảm mức insulin.



Hạnh nhân

Hạnh nhân cung cấp chất xơ, protein và chất béo lành mạnh, giúp ngăn chặn cơn đói, cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn và thậm chí có thể giúp bạn giảm mỡ bụng. Khi thèm ăn giữa buổi hay là vào ban đêm, bạn có thể lấy một ít hạnh nhân, ăn kèm chúng với một ít trái cây khô và sô cô la đen hoặc phết một ít bơ hạnh nhân lên quả táo, vậy là bạn đã có món ăn vặt ngon miệng, ăn nhiều cũng chẳng lo tăng cân.