Ăn uống kiểu này chẳng trách cholesterol tăng cao, ung thư "đe dọa" sức khỏe: Ngừng ngay trước khi quá muộn

Giảm cân 04/11/2022 14:04

Cholesterol vốn không xấu. Nó là một chất tự nhiên có trong cơ thể bạn, cần thiết để tạo ra các tế bào và các hormone thông thường cùng với các chức năng khác. Vấn đề nảy sinh khi có quá nhiều cholesterol lưu thông trong cơ thể bạn. Điều này nếu không được kiểm soát, có thể thực sự nguy hiểm và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Ăn uống kiểu này chẳng trách cholesterol tăng cao, ung thư 'đe dọa' sức khỏe: Ngừng ngay trước khi quá muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cholesterol cao có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, một trong số đó là thực phẩm bạn ăn. Nó không chỉ đơn giản là thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao, mà còn là các loại thực phẩm khác có nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa.

Dưới đây là một số loại thực phẩm và cách nấu ăn có thể bí mật làm tăng mức cholesterol của bạn.

Đồ chiên

Chiên thức ăn có thể làm tăng lượng chất béo, lượng calo tiêu thụ và cholesterol theo thời gian. Thực phẩm đã được chiên rán có hàm lượng chất béo cao hơn so với các thực phẩm cùng loại được nấu khác nhau.

Ăn uống kiểu này chẳng trách cholesterol tăng cao, ung thư 'đe dọa' sức khỏe: Ngừng ngay trước khi quá muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều đồ ăn vặt ngon như khoai tây chiên, bánh rán được chiên ngập dầu. Thực phẩm chiên rán thường cũng chứa chất béo chuyển hóa có hại cho sức khỏe tim mạch của bạn. 

Đồ nướng

Từ “nướng” thường được sử dụng để bán thực phẩm không lành mạnh với chiêu bài tốt cho sức khỏe. Đồ nướng đóng gói và chế biến sẵn có thể làm tăng mức cholesterol của bạn theo thời gian.

Khoai tây chiên nướng hoặc các món ăn nhẹ chế biến khác vẫn có hàm lượng chất béo cao và chủ yếu được làm từ carbohydrate tinh chế. Điều này có thể làm tăng chất béo trung tính trong máu của bạn và gây viêm trong cơ thể. Dầu ăn được sử dụng trong các sản phẩm nướng trông có vẻ tốt cho sức khỏe này cũng có thể làm tăng mức cholesterol trong máu của bạn.

Thịt đỏ đã qua chế biến

Các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích và thịt xông khói có nhiều chất béo bão hòa và natri, có thể làm tăng mức cholesterol của bạn.

Ăn uống kiểu này chẳng trách cholesterol tăng cao, ung thư 'đe dọa' sức khỏe: Ngừng ngay trước khi quá muộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, Chuyển hóa và Bệnh tim mạch, tiêu thụ thịt chế biến thường xuyên những món này có liên quan đến nguy cơ cao hơn về mức cholesterol và chất béo trung tính. Hãy thử chọn các lựa chọn thịt tươi và thích tự nấu chúng ở nhà với ít dầu hơn.

Uống rượu quá mức

Ăn uống kiểu này chẳng trách cholesterol tăng cao, ung thư 'đe dọa' sức khỏe: Ngừng ngay trước khi quá muộn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên uống rượu có liên quan đến khả năng tăng mức cholesterol. Uống nhiều rượu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của bạn, làm tăng nguy cơ bị cholesterol cao, huyết áp cao và bệnh tim. Tốt nhất là tránh uống rượu hoàn toàn. Nếu bạn muốn, hãy chắc chắn rằng bạn uống ít hơn một cách điều độ.

Không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn những thực phẩm này và thỉnh thoảng bạn có thể ăn chúng chẳng hạn như trong những ngày ăn hỏi. Tuy nhiên, ăn thức ăn chiên rán hàng ngày, uống rượu bia hàng ngày, v.v., có thể làm tăng mức cholesterol của bạn và khiến bạn dễ gặp phải các nguy cơ sức khỏe nguy hiểm. Vì vậy hãy có chế độ ăn uống lành mạnh và tiết chế những món ăn có thể bào mòn sức khỏe của bạn càng sớm càng tốt nhé.

Theo Times of India

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