Có rất nhiều vật dụng mà chúng ta luôn dự trữ và cho là cần thiết để nấu tất cả các loại thực phẩm. Đây là một lý do khác để suy nghĩ kỹ về chúng, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng chúng quá mức.

Một lọ chứa đầy tinh thể đường trắng được tìm thấy trong hầu hết mọi nhà bếp. Đường ngọt này ngấm từng thìa vào trà, cà phê, sữa lắc và các công thức nấu ăn khác. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể dẫn đến huyết áp cao hơn, viêm nhiễm, tăng cân, tiểu đường và bệnh gan nhiễm mỡ. Hơn nữa, tất cả những điều kiện này đều làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

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Bột tinh chế có thể có mặt trong nhà bếp của bạn ở dạng bột, cùng với sự hiện diện của bánh quy, bánh ngọt, ngũ cốc, bánh mì và mì ống trong nhà bếp của bạn. Tiêu thụ quá nhiều bột mì tinh chế có thể dẫn đến tăng cân, các vấn đề về trao đổi chất, bệnh tim mạch và thậm chí là ung thư. Hơn nữa, quá trình tinh chế cũng làm mất đi đáng kể chất xơ, vitamin B, sắt, magiê và vitamin E.

Muối

Quá nhiều muối làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim và đột quỵ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hầu hết mọi người tiêu thụ quá nhiều muối, trung bình chỉ nên là 9–12 gam mỗi ngày, hoặc khoảng gấp đôi mức tối đa được khuyến nghị. Giảm lượng natri ăn vào có thể ngăn ngừa nhiều trường hợp tử vong.

Dầu

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Bạn có thường thích ăn hành tây chiên, khoai tây chiên, thực phẩm đông lạnh, v.v. không? Nếu câu trả lời cho những câu hỏi này là có, thì bạn và gia đình của bạn đang tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, ung thư vú / buồng trứng, tiểu đường, tăng huyết áp, tăng cân không lành mạnh và đau khớp, cùng những nguy cơ khác chỉ vì tiêu thụ quá nhiều dầu mỡ.

Theo Times of Inida