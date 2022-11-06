Những thực phẩm là "sát thủ" của vẻ đẹp, càng ăn nhiều càng nhanh già, là "máy gia tốc" lão hóa

Đây là danh sách 5 sản phẩm có ảnh hưởng xấu đến làn da của chúng ta và chỉ nên ăn một cách thận trọng.

Đường là nguyên nhân làm tăng cân, tạo ra các nếp nhăn, làm cho da chảy xệ và gây hại cho sức khỏe của bạn nói chung. Ăn quá nhiều đường bắt đầu một quá trình gọi là glycation : tiêu thụ nhiều đường hơn mà cách cơ thể bạn có thể xử lý làm cho glycose liên kết với protein và lipid. Quá trình này làm hỏng collagen trong da của bạn (vì những protein này chịu trách nhiệm cho sự săn chắc của da) và khuyến khích sự phát triển của các nếp nhăn.

2. Chất béo chuyển hóa làm suy yếu lưu lượng máu đến da

Chất béo chuyển hóa có thể được tìm thấy trong thức ăn nhanh, thức ăn chiên giòn, bơ thực vật, đồ hộp đóng hộp, bất kỳ đồ ăn vặt nào, và danh sách này vẫn tiếp tục lặp lại. Chúng không chỉ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mà còn làm cứng động mạch hoặc co thắt mạch máu. Điều này làm suy yếu lưu lượng máu đến da và gây ra lão hóa sớm và nếp nhăn.

Đừng tin vào những gói có nhãn ghi “Không có chất béo chuyển hóa” vì các sản phẩm bên trong có thể vẫn chứa dưới 0,5g chất béo này.

3. Rượu tích tụ độc tố

Một ly rượu lâu lâu uống sẽ không gây hại gì cho cơ thể, nhưng uống thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến gan của bạn. Khi gan của bạn hoạt động tốt, các chất độc sẽ được thải ra ngoài cơ thể một cách tự nhiên. Nhưng nếu những chất độc này tích tụ trong gan và không được phân hủy đúng cách, nó có thể gây tổn thương cho da của bạn, như mụn trứng cá, sạm da và nếp nhăn, mất collagen, mất độ đàn hồi, mẩn đỏ, mất nước và bọng mắt.

4. Tiêu thụ ít chất béo lành mạnh

Chất béo lành mạnh cần thiết cho sức khỏe và sự tươi trẻ của làn da. Chúng làm giảm chứng viêm trên da, khuyến khích sự phát triển của tóc và xây dựng màng tế bào mạnh mẽ giúp giảm sự mất nước trong tế bào da.

Dưới đây là những chất béo lành mạnh nên được tiêu thụ thường xuyên để duy trì làn da khỏe mạnh:

Cá hồi

Hạt chia

Bơ

Quả hạnh

Mầm lúa mì

Tất cả các loại hạt và hạt

Rau lá xanh đậm

Trứng tăng cường omega 3

Dầu dừa

5. Muối làm cho bạn tích nước

Lượng muối dư thừa có thể được tìm thấy trong rất nhiều sản phẩm phổ biến: pho mát, bánh pizza pepperoni, khoai tây chiên, bánh quy giòn, ngũ cốc, v.v. Muối khiến cơ thể giữ nước và dẫn đến vẻ ngoài sưng húp. Nó cũng làm cho các tế bào co lại và dẫn đến mất nước. Không đủ nước khiến da có nếp nhăn và do đó khiến da lão hóa nhanh hơn.

Theo Brightside