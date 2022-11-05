Ăn quá nhiều không đơn giản chỉ là quá no, hệ lụy nghiêm trọng đang âm thầm bào mòn cơ thể bạn

Để ngăn cản bạn khỏi con đường ăn uống quá độ, bài viết đang liệt kê những hậu quả không mấy tốt đẹp của nó. Một cuộc sống lành mạnh là một cuộc sống hạnh phúc!

Mặc dù việc ăn uống bổ dưỡng dường như không thể tránh khỏi vào những dịp đặc biệt như cưới hỏi hoặc bữa tiệc đêm giao thừa, nhưng tốt hơn hết là bạn nên theo dõi lượng mình đang ăn.

Thức ăn bạn ăn phải cung cấp năng lượng cho bạn và mọi chất thải sẽ thoát ra khỏi cơ thể. Toàn bộ quá trình này được gọi là quá trình tiêu hóa. Vì vậy, khi bạn ăn quá nhiều, cơ thể sẽ hoạt động quá mức. Điều này có thể gây đi tiêu thường xuyên và thậm chí tiêu chảy.

Ngoài ra, những gì bạn ăn cũng có thể có ảnh hưởng. Ăn chậm và nhai kỹ là chìa khóa để tránh tình trạng này, mặc dù không ăn quá nhiều có thể là giải pháp tốt nhất. Nhưng nếu bạn phải đối mặt với vấn đề này, đừng quên cung cấp nước cho cơ thể vì bạn mất rất nhiều nước trong quá trình này. Nước dừa có thể là thần dược trong những trường hợp như thế này.

Cơ thể bạn cảm thấy nóng như đang giữa mùa hè

Nếu bạn ăn nhiều hơn những gì bạn thường làm, quá trình trao đổi chất của cơ thể sẽ diễn ra mạnh mẽ. Nhịp tim của bạn sẽ tăng lên và bạn sẽ bắt đầu đổ nhiều mồ hôi như thể bạn đang ở trong một phòng tắm hơi. Thật không may, bạn không thể làm gì để ngăn chặn quá trình trao đổi chất diễn ra quá mức. Khi quá trình trao đổi chất kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Tuy nhiên, để cảm thấy dễ chịu hơn một chút trong những lúc như vậy, bạn có thể tắm nước lạnh.

Rất nhiều khí được hình thành bên trong dạ dày của bạn

Khi bạn ăn thức ăn, bạn nuốt khá nhiều không khí cùng với nó. Và khi bạn nuốt nhiều thức ăn hơn, bạn càng nuốt nhiều không khí hơn. Việc nuốt không khí này có thể tăng lên nếu bạn uống đồ uống có ga trong khi ăn. Cơ thể cũng tạo ra khí khi thức ăn được tiêu hóa.

Do đó, cho đến khi không khí tìm thấy lối thoát, bạn có thể cảm thấy khó chịu. Để tránh điều này hoặc ít nhất là làm giảm lượng không khí đến dạ dày, bạn nên ăn chậm và nhai kỹ thức ăn. Nhưng nếu đôi khi bạn cảm thấy đầy hơi, đi bộ nhanh có thể giúp giải phóng khí hình thành bên trong dạ dày của bạn.

Bạn cảm thấy bồn chồn

Có một niềm tin phổ biến rằng ăn quá nhiều có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ, nhưng sự thật là nếu bạn ăn quá nhiều, nó có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn và khó ngủ. Ăn quá nhiều có thể khiến đồng hồ sinh học của bạn rối loạn bằng cách hỗ trợ cơ thể giải phóng các hormone điều chỉnh giấc ngủ. Ngoài ra, nếu thực phẩm bạn ăn có nhiều tinh bột (như mì ống hoặc bánh ngọt), ngay cả khi bạn ngủ đúng giờ, vào ban đêm khi lượng đường trong cơ thể giảm xuống, bạn có thể thức dậy vì đói.

Theo Brightside