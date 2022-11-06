Ăn những thực phẩm này "dẹp nhanh" chứng táo bón khó chịu trong tích tắc

Sức khỏe 06/11/2022 13:10

Người ta thường nói rằng "đường ruột khỏe thì bạn mới khỏe". Như một số nghiên cứu đã chứng minh rằng sức khỏe tiêu hóa không tốt có liên quan đến hệ thống miễn dịch, sức khỏe tâm thần, các bệnh tự miễn dịch, bệnh đường tiêu hóa và thậm chí cả ung thư. Do đó, điều quan trọng hơn là giữ cho đường ruột của bạn khỏe mạnh.

Ăn những thực phẩm này 'dẹp nhanh' chứng táo bón khó chịu trong tích tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia đồng ý rằng một trong những vấn đề về dạ dày ngày càng gia tăng ở mọi người là táo bón, có thể cản trở sức khỏe tổng thể của một người.

Một số loại thực phẩm phổ biến mà mọi người có thể ăn thường xuyên để thoát khỏi táo bón. 

1. Gừng

Gia vị quan trọng nhất là gừng, từ việc tiêu hóa tốt hơn đến giảm táo bón, nó hoạt động một cách đáng kinh ngạc!

Ăn những thực phẩm này 'dẹp nhanh' chứng táo bón khó chịu trong tích tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu được công bố vào năm 2018, gừng làm giảm áp lực lên ruột dưới của bạn, điều này có thể giúp bạn đi tiêu khi bị táo bón. Gừng ướt khi trộn với đường thốt nốt có thể giúp làm dịu chứng táo bón, đồng thời làm lỏng phân. Nó cũng có thể giải quyết chứng đầy hơi ở dạ dày. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tiêu thụ gừng cùng với mọi thực phẩm đang ăn và pha trà gừng vì những lợi ích của nó.

2. Nước ấm

Nước nóng có tác dụng như một phép màu đối với sức khỏe đường ruột. Từ việc cải thiện tiêu chuẩn hóa đến loại bỏ độc tố từ cơ thể, nước ấm là "người bạn tốt nhất" của bạn trong cuộc sống.

Ăn những thực phẩm này 'dẹp nhanh' chứng táo bón khó chịu trong tích tắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng ta uống nước lạnh, nó sẽ làm chậm toàn bộ hệ thống tiêu hóa và enzym bài tiết, do đó có thể tạo ra trạng thái trì trệ bạch huyết và quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn về mặt khoa học. Kết quả của việc uống nước lạnh có thể bị đầy hơi, cảm thấy mệt mỏi và nặng nề cả ngày. Tuy nhiên, theo y học Ayurveda, nước ấm có thể kích hoạt cảm giác đói và hỗ trợ tiêu hóa tốt đồng thời làm sạch bàng quang, đồng thời làm dịu cơn đau bụng. Vì vậy, quan trọng là uống nước ấm trong suốt cả ngày.

3. Quả sung

Ăn những thực phẩm này 'dẹp nhanh' chứng táo bón khó chịu trong tích tắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nnó là một loại trái cây khô có vị ngọt đặc và hoạt động giống như một chất làm se giảm khó tiêu hóa và có khả năng làm mát. Y học Ayurveda chủ yếu sử dụng mủ của trái cây làm thuốc có chứa một loại enzyme ficin có đặc tính tẩy giun sán mạnh, chống lại sự phá hoại của giun. Quả sung rất có lợi khi chống táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác và tốt nhất nên tiêu thụ bằng cách ngâm qua đêm.

4. Nho đen

Ăn những thực phẩm này 'dẹp nhanh' chứng táo bón khó chịu trong tích tắc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đó là một siêu thực phẩm! Hầu hết mọi người không biết về lợi ích của những quả nho khô có màu đen nhỏ này. Ngoài việc giàu chất xơ, nho khô đen được biết đến là loại thực phẩm giàu carbohydrate, chất chống oxy hóa, khoáng chất và vitamin lành mạnh cần thiết cho một đường ruột khỏe mạnh.

Để nhân lên lợi ích của chúng và điều trị táo bón, người ta phải ngâm 5-6 quả nho khô đen qua đêm và sau đó nhai chúng đầu tiên vào buổi sáng. Tiếp tục thực hiện biện pháp khắc phục này trong vài ngày và bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi.

 

Theo Times of Inida

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