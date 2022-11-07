4 loại thực phẩm là "thủ phủ" vitamin C, ăn càng nhiều da càng đẹp, mắt sáng khỏe gấp đôi, chặn đứng bệnh thị lực hiệu quả

Sống khỏe 07/11/2022 05:28

Đôi mắt của bạn có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, bệnh tăng nhãn áp và các bệnh về thị lực khác không? Một số loại thực phẩm hàng đầu để tăng cường sức khỏe của mắt có thể giúp ích cho bạn.

Nhưng đừng tin tưởng vào việc uống một viên thuốc để giảm nguy cơ mắc bệnh về mắt! Để có được những chất dinh dưỡng này thì nguồn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tốt nhất của bạn là từ thực phẩm toàn phần, vì nó có thể là sự kết hợp của các chất dinh dưỡng bên trong để cung cấp những lợi ích cho mắt.

Cải xoăn

Cải xoăn là một nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, có liên quan đến vitamin A và beta-carotene, và có thể giúp bảo vệ các mô mắt khỏi tác hại của ánh sáng mặt trời và giảm nguy cơ thay đổi mắt liên quan đến lão hóa.

4 loại thực phẩm là 'thủ phủ' vitamin C, ăn càng nhiều da càng đẹp, mắt sáng khỏe gấp đôi, chặn đứng bệnh thị lực hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nguồn dinh dưỡng tốt khác bao gồm các loại rau lá xanh đậm như rau cải xanh, củ cải xanh và rau bina, bông cải xanh, đậu Hà Lan, kiwi, nho đỏ, bí vàng, cam, ngô, đu đủ và quả hồ trăn. Cơ thể bạn cần chất béo để hấp thụ lutein và zeaxanthin, vì vậy hãy đảm bảo ăn chúng với một chút chất béo không bão hòa như một giọt dầu ô liu hoặc vài lát bơ. Và cải xoăn cũng chứa vitamin C và beta-carotene, các chất dinh dưỡng thân thiện với mắt khác.

Khoai lang

Beta-caroten làm cho những củ này có màu da cam. Cơ thể bạn chuyển đổi beta-carotene thành vitamin A, một chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa khô mắt và quáng gà.

Nếu khoai lang không phải món yêu thích của bạn? Đối với beta-carotene, hãy thử các loại thực phẩm màu cam đậm khác, chẳng hạn như cà rốt và bí ngô, cùng với các loại thực phẩm màu xanh lá cây đậm bao gồm rau bina và rau cải thìa. Gan, sữa và trứng cũng là nguồn cung cấp vitamin A.

4 loại thực phẩm là 'thủ phủ' vitamin C, ăn càng nhiều da càng đẹp, mắt sáng khỏe gấp đôi, chặn đứng bệnh thị lực hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như lutein và zeaxanthin, beta-carotene và vitamin A được hấp thụ tốt nhất khi ăn cùng với một ít chất béo lành mạnh như dầu ô liu.

Dâu tây

Dâu tây tươi ngon ngọt rất tốt cho mắt và chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa có thể giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ngoài ra, hãy nhớ nạp vào đĩa của bạn các loại thực phẩm giàu vitamin C khác bao gồm ớt chuông, bông cải xanh, cam quýt (như cam và bưởi) và dưa đỏ.

Chất béo lành mạnh: Bao gồm các nguồn Omega-3

4 loại thực phẩm là 'thủ phủ' vitamin C, ăn càng nhiều da càng đẹp, mắt sáng khỏe gấp đôi, chặn đứng bệnh thị lực hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc giúp hấp thụ một số chất dinh dưỡng, một số chất béo lành mạnh cũng chứa omega-3. Cá hồi là một nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời, có thể có lợi cho sức khỏe của mắt. Ăn cá hồi hoặc các loại cá béo khác từ hai đến ba lần mỗi tuần. Các loại thực phẩm khác bao gồm loại chất béo lành mạnh này là quả óc chó (cũng chứa vitamin E tốt cho mắt), hạt lanh và hạt chia.

Theo Eatingright

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