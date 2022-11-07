Một sắc tố màu vàng được tìm thấy trong nghệ, curcumin cung cấp các đặc tính chống viêm tuyệt vời và đẩy nhanh quá trình sản xuất chất chống oxy hóa trong cơ thể. Về cơ bản, nó có thể được chiết xuất từ ​​nghệ và được sử dụng để sản xuất các chất bổ sung có thể chữa bệnh trầm cảm và lo lắng cùng với việc giảm LDL-cholesterol, đường huyết và huyết áp.

Một lợi ích sức khỏe khác mà nó mang lại là làm chậm quá trình lão hóa. Nó làm giảm hiệu quả việc sản xuất ROS (Stress oxy hóa) trong khi đảm bảo rằng nội mạc mạch máu não được bảo vệ chống lại các rối loạn chức năng. Khi làm như vậy, nó giúp làm chậm toàn bộ quá trình lão hóa trong cơ thể một cách đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi được chứng minh là có các hợp chất có đặc tính chữa bệnh. Các hợp chất hoạt tính trong tỏi có thể làm giảm huyết áp, giảm mức cholesterol và thậm chí giảm các triệu chứng đau nhức cơ thể và cảm lạnh thông thường. Cách tốt nhất để tiêu thụ tỏi là ăn hai tép tỏi mỗi ngày khi bụng đói.

3. Quả lý gai

Ảnh minh họa: Internet

Quả lý gai Ấn Độ hay Amla được biết đến là loại quả có lợi cho sức khỏe. Một trong những nguồn cung cấp Vitamin C và chất chống oxy hóa lớn nhất, nó không chỉ là một phần của một số loại thuốc Ayurvedic mà còn được cho là tuyệt vời cho tóc, da, mắt và hệ tiêu hóa. Ăn một thìa amla tươi xay hàng ngày khi bụng đói để đạt được những lợi ích tối đa. Bột amla cũng là một lựa chọn tiện lợi.

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