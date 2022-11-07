Top 3 thực phẩm là "thuốc trường thọ" miễn phí, càng ăn càng đẹp da, ngăn ngừa lão hóa, đẩy lùi bệnh tim, ung thư "xa lánh"

Sống khỏe 07/11/2022 12:18

Một lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp bạn sống khỏe và sống thọ hơn rất nhiều. Có một số loại thực phẩm đặc biệt hữu ích để nâng cao sự bền bỉ và ngăn ngừa tốc độ lão hóa nhanh của cơ thể.

1. Curcumin

Một sắc tố màu vàng được tìm thấy trong nghệ, curcumin cung cấp các đặc tính chống viêm tuyệt vời và đẩy nhanh quá trình sản xuất chất chống oxy hóa trong cơ thể. Về cơ bản, nó có thể được chiết xuất từ ​​nghệ và được sử dụng để sản xuất các chất bổ sung có thể chữa bệnh trầm cảm và lo lắng cùng với việc giảm LDL-cholesterol, đường huyết và huyết áp.

Top 3 thực phẩm là 'thuốc trường thọ' miễn phí, càng ăn càng đẹp da, ngăn ngừa lão hóa, đẩy lùi bệnh tim, ung thư 'xa lánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lợi ích sức khỏe khác mà nó mang lại là làm chậm quá trình lão hóa. Nó làm giảm hiệu quả việc sản xuất ROS (Stress oxy hóa) trong khi đảm bảo rằng nội mạc mạch máu não được bảo vệ chống lại các rối loạn chức năng. Khi làm như vậy, nó giúp làm chậm toàn bộ quá trình lão hóa trong cơ thể một cách đáng kể.

2. Tỏi

Top 3 thực phẩm là 'thuốc trường thọ' miễn phí, càng ăn càng đẹp da, ngăn ngừa lão hóa, đẩy lùi bệnh tim, ung thư 'xa lánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi được chứng minh là có các hợp chất có đặc tính chữa bệnh. Các hợp chất hoạt tính trong tỏi có thể làm giảm huyết áp, giảm mức cholesterol và thậm chí giảm các triệu chứng đau nhức cơ thể và cảm lạnh thông thường. Cách tốt nhất để tiêu thụ tỏi là ăn hai tép tỏi mỗi ngày khi bụng đói.

3. Quả lý gai

Top 3 thực phẩm là 'thuốc trường thọ' miễn phí, càng ăn càng đẹp da, ngăn ngừa lão hóa, đẩy lùi bệnh tim, ung thư 'xa lánh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả lý gai Ấn Độ hay Amla được biết đến là loại quả có lợi cho sức khỏe. Một trong những nguồn cung cấp Vitamin C và chất chống oxy hóa lớn nhất, nó không chỉ là một phần của một số loại thuốc Ayurvedic mà còn được cho là tuyệt vời cho tóc, da, mắt và hệ tiêu hóa. Ăn một thìa amla tươi xay hàng ngày khi bụng đói để đạt được những lợi ích tối đa. Bột amla cũng là một lựa chọn tiện lợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

4 loại thực phẩm là "thủ phủ" vitamin C, ăn càng nhiều da càng đẹp, mắt sáng khỏe gấp đôi, chặn đứng bệnh thị lực hiệu quả

4 loại thực phẩm là "thủ phủ" vitamin C, ăn càng nhiều da càng đẹp, mắt sáng khỏe gấp đôi, chặn đứng bệnh thị lực hiệu quả

Đôi mắt của bạn có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, bệnh tăng nhãn áp và các bệnh về thị lực khác không? Một số loại thực phẩm hàng đầu để tăng cường sức khỏe của mắt có thể giúp ích cho bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giúp sống thọ bí kiếp sống khỏe Chìa khóa sống thọ

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 28 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?