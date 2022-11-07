Loại nước trái cây vừa ngon vừa ngọt, giá rẻ như cho ở chợ Việt giúp thanh lọc cơ thể, càng uống da càng đẹp, giảm cân bứt tốc không ngờ

Sống khỏe 07/11/2022 12:16

Bạn mệt mỏi khi thử các chế độ ăn kiêng giảm cân khác nhau? Bạn muốn chuyển sang thứ gì đó nhẹ nhàng? Nước dừa có thể là lựa chọn để bạn giảm bớt số kg thừa đó. Thức uống làm mát và có hương vị tự nhiên không chỉ giải khát mà còn giúp bạn có được vòng eo nhỏ hơn. Nước dừa là thức uống cung cấp nước nhiều nhất có thể giúp bạn đốt cháy chất béo.

Ít calo và carbs

Loại nước trái cây vừa ngon vừa ngọt, giá rẻ như cho ở chợ Việt giúp thanh lọc cơ thể, càng uống da càng đẹp, giảm cân bứt tốc không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa chứa rất ít calo do đó làm dịu và nhẹ dạ dày của bạn. Nó giúp tiêu hóa dễ dàng do kali và các enzym sinh học có trong nó. Nó chứa rất ít carbs nhưng khiến bạn cảm thấy no trong một thời gian dài.

Không có đường 

So với bất kỳ loại nước trái cây nào khác, nước dừa chứa lượng khoáng chất cao nhất. Nước ép trái cây có xu hướng dẫn đến nhiều đường trong khi nước dừa lại khá ít đường. Nó rất bổ dưỡng và ổn định mức điện giải của bạn, do đó giúp giảm cân.

Giúp tăng cường trao đổi chất

Loại nước trái cây vừa ngon vừa ngọt, giá rẻ như cho ở chợ Việt giúp thanh lọc cơ thể, càng uống da càng đẹp, giảm cân bứt tốc không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa rất giàu chất dinh dưỡng, kali và các enzym thúc đẩy quá trình trao đổi chất, do đó giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Vì sự trao đổi chất chậm dẫn đến tiêu hóa chậm có thể gây béo phì. Nước dừa có thể là lựa chọn tốt nhất để tiêu hóa khỏe mạnh.

Giúp giảm chứng ăn uống vô độ

Loại nước trái cây vừa ngon vừa ngọt, giá rẻ như cho ở chợ Việt giúp thanh lọc cơ thể, càng uống da càng đẹp, giảm cân bứt tốc không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa chứa axit lauric giúp ích cho việc ăn uống vô độ. Hoàn toàn không có chất béo trong nước này và giúp bạn khởi động ngày mới. Mặc dù không có carbs trong nó nhưng nó khiến bạn cảm thấy no. Vì nó có hàm lượng kali cao nên nó sẽ giúp bạn thải nhiều natri ra khỏi cơ thể, giúp giảm cân.

Khi nào bạn nên uống nước dừa?

Loại nước trái cây vừa ngon vừa ngọt, giá rẻ như cho ở chợ Việt giúp thanh lọc cơ thể, càng uống da càng đẹp, giảm cân bứt tốc không ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tốt hơn là bạn nên uống vào buổi sáng sớm khi bụng đói. Ngoài ra, bạn có thể nhâm nhi nước dừa 3 lần một ngày để giảm lượng mỡ thừa. Nhìn chung, nước dừa có thể tăng mức năng lượng trong khi giúp bạn giảm cân. Nó cũng giúp bạn có sức khỏe tốt cho thận, sức khỏe tim mạch và điều hòa lượng đường trong máu của bạn.

Theo Times of India

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