Loại nước trái cây vừa ngon vừa ngọt, giá rẻ như cho ở chợ Việt giúp thanh lọc cơ thể, càng uống da càng đẹp, giảm cân bứt tốc không ngờ

Ít calo và carbs

Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa chứa rất ít calo do đó làm dịu và nhẹ dạ dày của bạn. Nó giúp tiêu hóa dễ dàng do kali và các enzym sinh học có trong nó. Nó chứa rất ít carbs nhưng khiến bạn cảm thấy no trong một thời gian dài.