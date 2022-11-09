Những thực phẩm là "thuốc hạnh phúc" cho thận, ăn càng nhiều cơ thể vui 1, thận vui đến 10

Sức khỏe 09/11/2022 13:19

Các bệnh về thận xảy ra khi thận mất khả năng lọc chất thải ra khỏi máu. Những tiến bộ trong nghiên cứu y học đã làm cho nó có thể làm chậm và thậm chí ngăn chặn sự tiến triển của các bệnh mãn tính như vậy. Bệnh tiểu đường và huyết áp cao là những yếu tố nguy cơ phổ biến nhất đối với bệnh thận. Tuy nhiên, béo phì, hút thuốc, di truyền, giới tính và tuổi tác cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Những thực phẩm là 'thuốc hạnh phúc' cho thận, ăn càng nhiều cơ thể vui 1, thận vui đến 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, những người bị bệnh thận cần phải tuân theo một chế độ ăn uống đặc biệt và lối sống lành mạnh.

1. Cải bắp

Những thực phẩm là 'thuốc hạnh phúc' cho thận, ăn càng nhiều cơ thể vui 1, thận vui đến 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải thuộc họ rau cải. Nó chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật mạnh mẽ. Vitamin K, Vitamin C và nhiều Vitamin nhóm B có trong bắp cải.

Bắp cải có chứa chất xơ không hòa tan giúp giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, do đó thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và bổ sung lượng lớn cho phân. Bắp cải có hàm lượng kali, phốt pho và natri thấp, rất tốt cho sức khỏe của bệnh nhân bị các vấn đề về thận.

2. Súp lơ trắng

Súp lơ trắng là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm Vitamin C, Vitamin K và Vitamin B, folate. Súp lơ trắng giúp cơ thể thải độc tố. Hấp và nghiền súp lơ để thay thế tốt cho món khoai tây nghiền. Loại rau này có thể được tiêu thụ ở dạng thô, hấp hoặc có thể được sử dụng để chế biến súp. Một chén súp lơ nấu chín chứa 19 mg natri, 176 mg kali và 40 mg phốt pho.

3. Tỏi

Những thực phẩm là 'thuốc hạnh phúc' cho thận, ăn càng nhiều cơ thể vui 1, thận vui đến 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người có vấn đề về thận nên sử dụng ít natri hơn trong chế độ ăn uống của họ, bao gồm cả muối bổ sung. Tỏi là một nguồn cung cấp dồi dào mangan, vitamin C và vitamin B6. Nó là một thay thế ngon hơn cho muối, nó tăng thêm hương vị cho các món ăn và khá bổ dưỡng. 9 gam tỏi chứa 1,5 mg natri, 36 mg kali và 14 mg phốt pho.

4. Nho

Loại trái cây ngọt ngào này chứa vitamin C và chất chống oxy hóa được gọi là flavonoid giúp giảm viêm. Chúng chứa lượng dinh dưỡng dồi dào và thân thiện với thận. 75 gram chứa 1,5 mg natri, 144 mg kali và 15 mg phốt pho. Hãy ăn nho như một bữa ăn nhẹ, thêm chúng vào trái cây hoặc salad gà hoặc uống nước ép nho.

5. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng cung cấp một nguồn protein chất lượng cao, có lợi cho thận. Chúng là một lựa chọn tốt cho những người đang điều trị lọc máu, những người cần một lượng protein tốt nhưng lượng phốt pho hạn chế.

Những thực phẩm là 'thuốc hạnh phúc' cho thận, ăn càng nhiều cơ thể vui 1, thận vui đến 10 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

66 gam lòng trắng trứng chứa 110 mg natri, 108 mg kali và 10 mg phốt pho. Sử dụng lòng trắng trứng cho món trứng tráng hoặc bánh mì sandwich. Trứng luộc chín và sử dụng lòng trắng để dùng trong món cá ngừ hoặc salad xanh.

Theo Times of Inida

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