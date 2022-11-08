Đây là lý do thực sự khiến bạn phải uống nước trước khi uống caffein vào buổi sáng

Lý do cơ bản giống nhau là cả hai loại đồ uống đều có tính axit cao và có thể gây hại cho cơ thể theo nhiều cách hơn bạn có thể tưởng tượng.

Sau 6-8 giờ khi bạn đang ngủ, cơ thể bạn thực sự cần ít nhất 500 ml nước trước khi bắt đầu ngày mới. Nó giúp loại bỏ độc tố / axit và bù nước cho cơ thể bạn. Một tách cà phê / trà đã có tính axit, do đó, uống nước trước khi uống trà và cà phê sẽ cân bằng độ pH. Trà / cà phê có thể cung cấp cho bạn năng lượng tăng cường nhưng uống lúc bụng đói có thể gây khó tiêu / ợ chua. Uống nước cũng giúp làm sạch vi khuẩn từ miệng và ruột của bạn. Ngoài ra, uống nước trước khi uống cà phê / trà sẽ bù nước cho tế bào của bạn, do đó cải thiện tâm trạng, mức năng lượng và sự tỉnh táo. Nó cũng giúp đi tiêu, điều này giúp giảm táo bón.

Lý do đầu tiên tại sao chúng ta phải uống nước trước đồ uống có chứa caffein là nó cung cấp nước cho toàn bộ cơ thể. Nhiều người tin rằng trà và cà phê thực sự làm trẻ hóa cơ thể, nhưng thay vào đó, nó làm cơ thể mất nước từ bên trong. Uống nước vào buổi sáng cũng giúp tẩy độc và làm giảm nồng độ axit trong dạ dày. Vì vậy, để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và làm việc tốt, bạn nên uống ít nhất 2 ly nước ấm trước khi uống một tách cà phê hoặc trà vào buổi sáng.

Bảo vệ khỏi loét dạ dày

Trà pha quá kỹ có thể tạo ra nhiều axit hơn trong cơ thể, cũng có thể dẫn đến loét dạ dày. Khi bạn uống nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm, nó sẽ giúp làm loãng nồng độ axit trong dạ dày, từ đó có thể ngăn ngừa loét thêm.

Loại bỏ sự "sụp đổ" của caffeine về sau

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Uống nước ở nhiệt độ phòng trước khi uống tách cà phê có thể giúp bạn tránh được cơn đau do caffein gây ra. Bây giờ, bạn có thể tự hỏi về "sự cố" này là như thế nào, đó là một cảm giác xảy ra trong cơ thể do hóa chất có trong cà phê gọi là theobromine. Hóa chất này bắt đầu hoạt động trong cơ thể khoảng 25 phút sau khi bạn uống loại caffein yêu thích và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, nếu bạn muốn làm việc hiệu quả và tránh buồn ngủ, hãy nhớ uống nhiều nước trước khi uống cà phê.

Bảo vệ răng

Ảnh minh họa: Internet

Cả hai loại đồ uống này đều chứa tanin, là một chất hóa học gây ra sự đổi màu của răng. Khi bạn uống đồ uống nóng yêu thích của mình, hóa chất này sẽ tạo ra một lớp trên lòng trắng như ngọc trai. Tuy nhiên, bạn ít nhận ra rằng uống một ly nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng có thể giúp ích cho răng của bạn. Các chuyên gia đồng ý rằng khi bạn uống nước 15 phút trước tách cà phê đầu tiên, nó sẽ giúp tạo ra một lớp bảo vệ làm giảm khả năng bị ố vàng.

Tăng cường trao đổi chất

Nước đóng góp rất nhiều cho sức khỏe chung của chúng ta và đảm bảo sự trao đổi chất của chúng ta hoạt động tốt. Khi chúng ta uống cà phê, nó có xu hướng làm tăng mức cortisol, giúp chúng ta cảm thấy tỉnh táo, nhưng đôi khi cũng gây căng thẳng và lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Mức độ cortisol cao nhất vào buổi sáng, vì vậy chúng ta nên uống nước để cung cấp năng lượng cho chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn cần thiết trước khi chọn lựa cà phê hay trà.

Theo Times of Inida