Tin tốt cho bạn là có khá nhiều phương pháp có thể giúp giảm đau và giúp bạn trở lại bình thường. Cho dù đó là một cơn đau lưng nhẹ hay cơn đau buốt dữ dội khiến bạn mất khả năng lao động, bạn có thể thử một số phương pháp điều trị dưới đây để giảm đau tức thì.

Hầu như tất cả mọi người đều bị đau lưng vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Thực tế, theo NIH (Viện Y tế Quốc gia), khoảng 80% người trưởng thành bị đau thắt lưng vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ.

Việc đứng dậy và di chuyển có vẻ phản tác dụng khi tất cả những gì bạn muốn làm là nghỉ ngơi, nhưng hãy tin tưởng vì điều này rất tốt cho bạn. Khi bạn đi dạo và thực hiện động tác kéo giãn cơ, nó sẽ giải phóng endorphin, làm giảm cảm giác đau.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tập thể dục cường độ không được khuyên dùng cho những người bị đau lưng cấp tính.

Massage lưng

Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người đánh giá thấp sự nhẹ nhõm mà xoa bóp vùng đau nhức mang lại. Bạn có thể nhờ ai đó xoa bóp lưng với một ít dầu để giảm đau tức thì. Massage trước khi tắm có thể tạo ra rất nhiều khác biệt.

Thay đổi tư thế

Nếu bạn bị đau dữ dội ở vùng lưng dưới vì ngồi gập người trước máy tính xách tay / máy tính để bàn cả ngày, điều đầu tiên bạn cần làm là sửa lại tư thế của mình. Giữ thẳng cột sống và tìm tư thế ít gây áp lực lên cổ nhất.

Túi chườm nóng và lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Chườm nóng và chườm lạnh xen kẽ có thể giúp giảm đau nhức ở những người bị đau lưng cấp tính. Chườm lạnh có thể giúp ngăn chặn tạm thời các tín hiệu đau và thậm chí giảm sưng ở một mức độ nhất định. Sau hai ngày, bạn có thể chuyển sang dùng khăn nhúng nước ấm chườm để hết đau.

Dầu bạch đàn

Trong một xô đầy nước ấm, thêm một vài giọt tinh dầu khuynh diệp. Tắm bằng nước này không chỉ giúp giảm đau lưng mà còn giúp xoa dịu thần kinh.

Trong khi có một số yếu tố có thể góp phần gây ra cơn đau lưng nhói, nó thường xuất phát từ tư thế không đúng và cúi người trước màn hình và tivi. Ngoài việc duy trì chế độ dinh dưỡng và ăn uống hợp lý, điều quan trọng là phải đảm bảo tránh ngồi lâu và giữ cân bằng trọng lượng trên đôi chân của bạn khi đứng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hãy nhớ rằng, chứng đau lưng nhẹ có thể giảm nhanh nếu bạn điều chỉnh, nếu bạn gặp chứng đau lưng nặng sẽ rất cần sự tham gia của y khoa chuyên nghiệp và lời khuyên từ bác sĩ.

Theo Times of Inida