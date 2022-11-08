Một bữa sáng lành mạnh và đầy đủ chất là nhiên liệu bổ sung năng lượng cho cơ thể bạn với các chất dinh dưỡng và khoáng chất, giúp bạn tăng cường sức khỏe cần thiết để trở lại làm việc. Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về lý do tại sao bạn nên ưu tiên bữa ăn đầu tiên trong ngày, không có ngoại lệ.

Thói quen tiêu thụ bữa sáng bổ dưỡng, đầy năng lượng ngay sau khi thức dậy sẽ giúp bạn kiềm chế cơn đói suốt cả ngày. Điều này càng làm giảm khả năng ăn quá nhiều và giúp bạn có ý thức đưa ra các lựa chọn bổ dưỡng khi nói đến các bữa ăn khác của mình

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Bữa sáng lành mạnh không chỉ giúp bạn bắt đầu ngày mới và giữ cho sức khỏe của bạn luôn được kiểm soát mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim về lâu dài. Các nghiên cứu đã liên kết những người bỏ bữa sáng với việc tăng khả năng bị tắc nghẽn động mạch. Điều đó cũng mở ra cánh cửa cho các bệnh lối sống khác như cholesterol cao, tăng huyết áp, béo phì, và nhiều bệnh khác, dẫn đến nguy cơ đột quỵ và đau tim cao hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

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Các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng ăn sáng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường vì nó giảm thiểu sự tăng đột biến insulin trong máu của bạn và ngăn chặn tình trạng kháng insulin. Mặt khác, thói quen bỏ bữa sáng có thể liên quan đến việc phát triển bệnh tiểu đường Loại 2 do kháng insulin dai dẳng. Bằng cách bỏ bữa sáng, bạn cho phép lượng insulin trong cơ thể giảm xuống và tăng vọt trở lại sau bữa trưa, cách tốt nhất để mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Tốt cho não

Nếu bạn ăn sáng thường xuyên, bạn đang cung cấp cho não bộ của bạn một sự thúc đẩy cần thiết và do đó tinh thần sẽ nhạy bén hơn đối với những người bỏ qua nó. Bạn sẽ nhận thấy rằng trí nhớ ngắn hạn của bạn được tăng cường, trang bị cho bạn mức độ tập trung và năng suất cao hơn.

Giúp tránh ăn vặt kém lành mạnh

Bất cứ khi nào bạn bỏ bữa sáng, bạn luôn bắt đầu cảm thấy đói sau đó và thường xuyên bị thu hút bởi đồ ăn vặt hơn so với những gì bạn có nếu bạn đã ăn một bữa sáng lành mạnh. Đây là kết quả trực tiếp của sự mệt mỏi khi quyết định, đến từ việc đói và ít năng lượng. Do đó, hãy luôn ăn sáng thịnh soạn để giữ cho lượng đường trong máu, insulin và năng lượng của bạn ổn định một cách tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Vì ăn sáng sẽ phục hồi lượng đường trong cơ thể bạn, nên nó hỗ trợ não bộ hoạt động liên tục suốt cả ngày. Bằng cách này, bằng cách tạo thói quen ăn sáng đúng giờ đều đặn, bạn cũng có thể thúc đẩy sự trao đổi chất của mình theo đúng cách.

Giúp đáp ứng nhu cầu hàng ngày của chất dinh dưỡng

Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách ăn sáng bổ dưỡng hàng ngày, bạn cũng có xu hướng đáp ứng đủ lượng chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất cần thiết hàng ngày cho cơ thể so với những người có xu hướng bỏ bữa sáng. Nếu bạn bao gồm protein, ngũ cốc nguyên hạt, đậu không đánh bóng, sữa ít béo và nhiều trái cây và rau tươi trong bữa sáng của mình, bạn đã sẵn sàng cho một ngày tuyệt vời phía trước.

Theo Times of Inida