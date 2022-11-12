Chế độ ăn uống kém, béo phì, lười vận động, hút thuốc và uống rượu được cho là một trong những yếu tố hàng đầu làm tăng mức cholesterol "xấu" trong cơ thể, khiến lối sống của chúng ta trở thành một trong những thủ phạm chính.

Rối loạn lipid máu phổ biến nhất, là sự mất cân bằng của các lipid như cholesterol, cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp, (LDL-C), triglyceride và lipoprotein tỷ trọng cao (HDL).

Cholesterol là một chất sáp trong máu giúp xây dựng các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể. Nói chung, có hai loại cholesterol khác nhau: Lipoprotein mật độ thấp (LDL), là cholesterol "xấu" và lipoprotein mật độ cao (HDL) còn được gọi là cholesterol "tốt".

Điều đó nói lên rằng, khi có quá nhiều cholesterol "xấu" trong máu, nó có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám hoặc chất béo, có thể cản trở hoặc chặn dòng chảy của máu đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Đôi khi, những chất lắng đọng này có thể bị vỡ đột ngột và có thể tạo thành cục máu đông gây đau tim hoặc đột quỵ.

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Mặc dù cholesterol cao cũng có thể do di truyền, nhưng nó thường là kết quả của những lựa chọn lối sống không lành mạnh nên nó có thể phòng ngừa và điều trị được. Ăn uống đúng cách, tham gia hoạt động thể chất thường xuyên và duy trì cân nặng hợp lý là một số cách có thể hạn chế nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài huyết áp cao, cholesterol cao còn được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì nó thường không biểu hiện qua các triệu chứng. Những loại bệnh này rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng và cần được theo dõi chặt chẽ.

Điều đó nói lên rằng, mặc dù sự gia tăng mức độ cholesterol có thể không trực tiếp giết chết bạn, nhưng nếu không được chẩn đoán hoặc điều trị sớm, nó có thể làm tăng khả năng phát triển các bệnh tim, có thể gây tử vong.

Một dấu hiệu cảnh báo về cholesterol cao có thể bị bỏ sót

Như đã thảo luận, cholesterol cao có thể không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tuy nhiên, nếu không được điều trị trong thời gian dài, nó có thể dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch, trong đó động mạch của bạn bị tắc nghẽn bởi các chất béo được gọi là mảng bám.

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Điều này có thể làm tắc nghẽn động mạch của bạn và ngừng lưu thông máu đến chân của bạn, tạo ra ánh sáng cho một tình trạng khác được gọi là bệnh động mạch ngoại vi (PAD).

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS), PAD có thể gây ra một dấu hiệu cảnh báo nặng mùi, có liên quan đến chứng thiếu máu cục bộ ở chi nguy kịch (CLI) - một biến chứng “cực kỳ nghiêm trọng” có thể khó điều trị.

Thiếu máu cục bộ ở chi nguy kịch (CLI) là gì?

Thiếu máu cục bộ ở chi nghiêm trọng (CLI) đề cập đến sự tắc nghẽn nghiêm trọng của các động mạch ở phần dưới cơ thể, được cho là làm giảm lưu lượng máu. Đây là một dạng phức tạp hơn của bệnh động mạch ngoại vi, hoặc PAD, và không phổ biến hơn là đau ở chân hoặc tay khi đi bộ hoặc sử dụng cánh tay.

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Một số triệu chứng của CLI bao gồm:

- Tê hoặc đau bàn chân

- Da chân hoặc bàn chân mịn, bóng và không bị khô.

- Mạch đập yếu ở phần dưới cơ thể

- Móng chân dày lên

- Vết loét và nhiễm trùng da

Thiếu máu cục bộ ở chi nguy kịch có nguy hiểm đến tính mạng không?

Có, thiếu máu cục bộ ở các chi nguy kịch có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các biến chứng y khoa lớn, bao gồm cả tử vong. Theo Phòng khám Cleveland, trong vòng một năm kể từ khi phát triển chứng thiếu máu cục bộ ở các chi nguy kịch, gần như cứ 3 người thì có 1 người phải cắt cụt chi và cứ 4 người thì có 1 người tử vong, thường là do bệnh tim hoặc đột quỵ.

Cẩn thận với bệnh động mạch ngoại vi (PAD)

Theo Mayo Clinic, bệnh động mạch ngoại vi (PAD) là một tình trạng phổ biến trong đó các động mạch bị thu hẹp làm giảm lưu lượng máu đến cánh tay hoặc chân.

Trong tình trạng này, chân và tay, chủ yếu là chân, bị ảnh hưởng và mọi người bị đau khi đi bộ hoặc sử dụng cánh tay.

PAD thường là một dấu hiệu của sự tích tụ chất béo trong động mạch, còn được gọi là xơ vữa động mạch.

Các dấu hiệu cảnh báo khác của PAD

Theo Mayo Clinic, các triệu chứng bệnh động mạch ngoại vi khác có thể bao gồm:

- Lạnh ở cẳng chân hoặc bàn chân, đặc biệt là khi so sánh với bên còn lại

- Chân bị tê hoặc yếu

- Không hoặc mạch yếu ở chân hoặc bàn chân

- Đau chuột rút ở một hoặc cả hai bên hông, đùi hoặc bắp chân sau các hoạt động, chẳng hạn như đi bộ hoặc leo cầu thang

- Da chân sáng bóng

- Màu da thay đổi ở chân

- Móng chân mọc chậm hơn

- Vết loét trên ngón chân, bàn chân hoặc chân không lành

- Đau khi sử dụng cánh tay

- Rối loạn cương dương

- Rụng tóc hoặc mọc tóc chậm hơn ở chân

Kiểm tra sức khỏe

Mặc dù cholesterol cao thường không gây ra các triệu chứng hoặc dấu hiệu, nhưng tốt nhất là bạn nên xác định mức độ của mình thông qua xét nghiệm máu. Tùy thuộc vào độ tuổi, cân nặng và tình trạng cơ bản khác của bạn, bác sĩ có thể đề nghị một số xét nghiệm và thuốc.

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Nếu kết quả xét nghiệm của bạn cho thấy mức cholesterol cao, hãy bắt đầu thực hiện những thay đổi lối sống cần thiết, bao gồm một chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ trái cây và rau xanh bổ dưỡng. Hạn chế thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa và bao gồm tập thể dục thường xuyên vào thói quen của bạn.

Những điều bạn cần biết

Thay đổi lối sống như ăn uống lành mạnh, tập thể dục không chỉ có thể ngăn ngừa mà còn điều trị cholesterol cao.

Theo trang Mayo Clinic, ăn thực phẩm có lợi cho tim, tức là chế độ ăn ít chất béo bão hòa, nhiều axit béo omega-3 và chất xơ hòa tan, tập thể dục thường xuyên, bỏ hút thuốc và giảm cân có thể làm giảm mức cholesterol của bạn.

Đôi khi, thay đổi lối sống của bạn có thể là không đủ. Sau đó, bác sĩ có thể đề nghị dùng thuốc.

Các thực phẩm cần tránh

Theo Phòng khám Cleveland, một số thực phẩm tồi tệ nhất đối với cholesterol cao bao gồm toàn chất béo hàng ngày như sữa nguyên chất, bơ hoặc pho mát, thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, thức ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm nướng, đồ ngọt, v.v.

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Thay vào đó, hãy thay thế chế độ ăn uống của bạn bằng rau xanh tươi, trái cây lành mạnh và thực phẩm giàu chất xơ.

Theo Times of Inida