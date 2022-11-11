Tất cả chúng ta thường cảm thấy lười biếng và ăn sáng trước khi đi tắm, sau đó nhanh chóng đi tắm cho một cuộc họp khẩn cấp. Nhưng khi chúng ta tắm dưới vòi hoa sen, nó sẽ làm hạ nhiệt độ cơ thể và làm chậm toàn bộ quá trình tiêu hóa và đây là lý do tại sao tắm ngay sau bữa ăn được coi là không lành mạnh cho cơ thể. Ông cha ta cũng khuyên rằng nên tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới ăn các món ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tắm được coi là một quá trình làm mát giúp hạ nhiệt cơ thể. Theo Tiến sĩ Y học Ayurvedic thế hệ thứ 4, Tiến sĩ Rekha Radhamony, khi ai đó tắm ngay sau khi ăn thức ăn, nó sẽ làm chậm quá trình lưu thông, do đó làm chậm quá trình tiêu hóa. Quá trình tiêu hóa đòi hỏi nhiều năng lượng và một lượng máu lưu thông tốt đến dạ dày. Vì vậy, tắm sau bữa ăn được coi là cực độc theo y học Ayurveda. Trong một bài đăng trên Instagram gần đây, Tiến sĩ Rekha nói rằng thời điểm thích hợp để tắm là 1-3 giờ trước bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Khoa học y học cũng đồng ý với y học Ayurveda vì nó nói rằng tuần hoàn máu bị chuyển hướng làm mất cân bằng nhiệt độ cơ thể đột ngột, do đó làm chậm quá trình tiêu hóa.

Tuy nhiên, khi bạn tắm bằng nước ấm, quá trình này được gọi là hành động tăng thân nhiệt giúp kích thích cơ thể và được coi là tốt cho cơ thể. Tắm vòi sen hoặc bồn tắm nước ấm được cho là giúp thư giãn hệ thần kinh của bạn đồng thời kích thích hệ thống miễn dịch và các tuyến ngọt giúp thải độc tố ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tất cả các tác dụng phụ của hành động này, nó có thể dẫn đến béo phì, tăng cân và hệ tiêu hóa không tốt! Nó cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng miễn dịch của một người. Vì vậy, đối với các hoạt động sau này, người ta nên tránh tắm ngay sau khi tắm và lên kế hoạch cho ngày của họ cho phù hợp.

Theo Times of India

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