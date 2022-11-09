Vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng, loại trái cây giá cực hời ở chợ Việt này được giới chuyên gia ưu ái xướng danh "thuốc trường thọ" tuyệt vời

Sức khỏe 09/11/2022 13:18

Gần đây, một nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Thực phẩm đã nêu bật một thực tế là tiêu thụ nho có thể được chứng minh là rất đáng ngạc nhiên, vì nó có thể giúp giảm gan nhiễm mỡ đồng thời tăng tuổi thọ của một người.

Tiến sĩ John Pezzuto và nhóm nghiên cứu của ông tại Đại học Western New England gần đây đã công bố các nghiên cứu chứng minh tác dụng "đáng kinh ngạc" của việc tiêu thụ nho cũng như những tác động "đáng kể" đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng, loại trái cây giá cực hời ở chợ Việt này được giới chuyên gia ưu ái xướng danh 'thuốc trường thọ' tuyệt vời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã chứng minh rằng chế độ ăn uống giàu chất béo điển hình của các nước phương Tây có thể được cải thiện bằng cách bổ sung nho với số lượng chỉ dưới hai cốc mỗi ngày, điều này sẽ làm giảm gan nhiễm mỡ và tăng tuổi thọ.

Pezzuto, người đã viết hơn 600 nghiên cứu khoa học, lưu ý rằng những nghiên cứu này mang lại cho câu ngạn ngữ "bạn là những gì bạn ăn" một ý nghĩa hoàn toàn mới và nghiên cứu với nho đã chứng minh những thay đổi thực sự trong biểu hiện di truyền.

Vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng, loại trái cây giá cực hời ở chợ Việt này được giới chuyên gia ưu ái xướng danh 'thuốc trường thọ' tuyệt vời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Điều đó thực sự đáng kinh ngạc." Nho làm tăng mức độ gen chống oxy hóa và trì hoãn quá trình chết tự nhiên kết hợp với chế độ ăn nhiều chất béo. Pezzuto cho biết ước tính tốt nhất của ông là sự thay đổi được thấy trong nghiên cứu sẽ tương ứng với thời gian sống thêm 4-5 năm của con người. Ông thừa nhận rằng việc chuyển đổi số năm tuổi thọ từ chuột thành người không phải là một khoa học chính xác.

Các nghiên cứu khác như vậy

Vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng, loại trái cây giá cực hời ở chợ Việt này được giới chuyên gia ưu ái xướng danh 'thuốc trường thọ' tuyệt vời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong một nghiên cứu khác của Tiến sĩ Pezzuto và nhóm của ông, được công bố trên tạp chí Chất chống oxy hóa, người ta phát hiện ra rằng việc tiêu thụ nho làm thay đổi cách gen được biểu hiện trong não và cải thiện khả năng nhận biết hành vi, cả hai đều bị cản trở bởi chế độ ăn nhiều chất béo. Cuộc điều tra thứ ba của một nhóm dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ Jeffrey Idle cho thấy nho không chỉ thay đổi sự biểu hiện của gen mà còn cả sự trao đổi chất.

Theo Times of Inida

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