Những lầm tưởng về bệnh tiểu đường mà bạn nên ngừng tin càng sớm càng tốt

Sức khỏe 12/11/2022 17:42

Bệnh tiểu đường là một tình trạng sức khỏe mãn tính, trong đó cơ thể không thể chế biến đúng cách thức ăn chúng ta ăn để sử dụng làm năng lượng.

Những lầm tưởng về bệnh tiểu đường mà bạn nên ngừng tin càng sớm càng tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong cơ thể, tuyến tụy tạo ra một loại hormone gọi là insulin, giúp glucose hoặc đường đi vào các tế bào. Khi bạn bị tiểu đường, cơ thể không thể tạo đủ insulin hoặc không thể sử dụng đúng cách. Điều này gây ra sự tích tụ đường hoặc glucose trong máu của bạn, đó là lý do tại sao nhiều người gọi bệnh tiểu đường là do "đường".

Bây giờ chúng ta đã biết bệnh tiểu đường là gì, đây là một số lầm tưởng và quan niệm sai lầm phổ biến mà chúng ta cần phải phá bỏ:

Người bị bệnh tiểu đường không được ăn hoặc uống bất cứ thứ gì có đường

Đây không phải là sự thật. Đường và tinh bột là nguồn năng lượng mà ai cũng cần trong bữa ăn hàng ngày. Những người mắc bệnh tiểu đường cần quản lý tốt hơn chế độ ăn uống của mình và ăn những thực phẩm lành mạnh hơn, tự nhiên hơn và ít chế biến hơn. Một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng có thể bao gồm đường và tinh bột ở mức vừa phải. Tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ để có chế độ ăn phù hợp nếu mắc bệnh tiểu đường.

Chỉ người lớn mới có thể mắc bệnh tiểu đường loại 2

Những lầm tưởng về bệnh tiểu đường mà bạn nên ngừng tin càng sớm càng tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi tác là một yếu tố nguy cơ khiến mọi người dễ mắc bệnh tiểu đường loại 2 hơn khi có tuổi. Tuy nhiên, với sự gia tăng số lượng trẻ em và thanh thiếu niên thừa cân hoặc béo phì do thói quen ăn uống không lành mạnh và giảm hoạt động thể chất, bệnh nhân đái tháo đường loại 2 đang tăng nhanh ở nhóm tuổi trẻ.

Bệnh tiểu đường loại 2 chỉ ảnh hưởng đến người béo

Thừa cân và béo phì chắc chắn có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, không phải cứ người thừa cân béo phì sẽ mắc bệnh tiểu đường. Hơn nữa, những người cân nặng bình thường theo chỉ số BMI và các yếu tố khác, cũng như những người thiếu cân, cũng có thể phát triển tình trạng sức khỏe này.

Người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn thực phẩm dành cho người tiểu đường

Tổ chức từ thiện bệnh tiểu đường Diabetes UK khuyến cáo những người bị bệnh tiểu đường nên tránh thực phẩm dành cho người tiểu đường. Đây thường là những loại đồ ngọt được dán nhãn 'dành cho bệnh nhân tiểu đường', theo nghĩa là chúng sử dụng cồn đường, hoặc các chất tạo ngọt khác, thay vì đường thông thường.

Những lầm tưởng về bệnh tiểu đường mà bạn nên ngừng tin càng sớm càng tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm dành cho người tiểu đường thường không được khuyến khích vì nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến lượng đường huyết của bạn, đắt tiền và các thành phần cũng có thể gây ra tác dụng phụ bất lợi.

 

Những người bị bệnh tiểu đường dễ bị mù và mất đi đôi chân

Bệnh tiểu đường, đặc biệt là nếu không được điều trị, có thể dẫn đến các biến chứng như mù lòa và gây ra nhiều ca cắt cụt chân.

Những lầm tưởng về bệnh tiểu đường mà bạn nên ngừng tin càng sớm càng tốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điều này là không cần thiết. Những người mắc bệnh tiểu đường nếu kiểm soát được huyết áp, đường huyết, cân nặng và bỏ hút thuốc sẽ cải thiện cơ hội không bị biến chứng.

Do đó, mù lòa và cắt cụt chi là những kết quả có thể ngăn ngừa được. Kiểm tra sức khỏe bệnh nhân tiểu đường hàng năm cũng rất quan trọng để tránh phát triển bất kỳ biến chứng nào.

Theo Times of India

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