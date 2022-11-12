Cholesterol tăng cao : Đừng để biến chứng của "kẻ sát nhân" gây đau tim, đột quỵ

Jetty có lượng cholesterol cao và một ngày ngẫu nhiên, anh đang lái xe thì “đột nhiên mất cảm giác” ở phần trên bên trái của mình. “Tôi không thể cảm thấy cánh tay của mình. Tôi dừng lại bên lề đường và quyết định lái xe thẳng đến bệnh viện, họ nhanh chóng kiểm tra cho tôi và nhận ra tôi đang lên cơn đau tim”, anh nói.

Sarath Jetty, một thành viên đánh bóng gậy tại Middlesex County Cricket League, Vương quốc Anh, đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình về các biến chứng của bệnh mỡ máu cao. Anh ấy đang nâng cao nhận thức cho chiến dịch của tổ chức từ thiện về cholesterol Heart UK.

Một năm trước khi bị đau tim, Jetty đã làm một cuộc kiểm tra cholesterol cho thấy mức độ cao của cholesterol trong máu của anh ấy.

Bác sĩ của anh ấy khuyên anh ấy nên "xem xét chế độ ăn uống, giảm lượng chất béo bão hòa chẳng hạn và ngừng uống rượu và hút thuốc."

Tuy nhiên, vận động viên cricket (bóng gậy) chỉ chú ý "một chút" đến lời khuyên của bác sĩ vì anh ta đang hoạt động thể chất, và vì vậy anh ta cho rằng anh ta sẽ có thể xoay sở được. "Thành thật mà nói, tôi có nghe một chút, nhưng vì tôi chơi cricket ba đến bốn lần một tuần, tôi không nghĩ rằng mình có nguy cơ bị gì, tôi nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát được. Tôi rất nhanh chóng nhận ra đây không phải là trường hợp tôi bị đau tim lần đầu".

Những thay đổi trong lối sống đã giúp anh ấy hồi phục

Cơn đau tim hóa ra chỉ là một liều thuốc mở rộng tầm mắt và Jetty hiện đảm bảo tuân theo lời khuyên của bác sĩ để kiểm soát mức cholesterol của mình. Điều này bao gồm một số thay đổi lối sống cùng với thuốc.

Nói về những thay đổi trong chế độ ăn uống của mình, anh ấy chia sẻ, “Tôi đã thực sự thay đổi chế độ ăn uống của mình, tôi đảm bảo luộc rau thay vì chiên hoặc nướng chúng. Tôi không ăn bất kỳ loại thịt đỏ nào, chỉ ăn thịt trắng và đặc biệt là cá”.

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Anh ta cũng tăng cường hoạt động thể chất của mình bằng cách cho một chú chó chăn cừu Đức đi dạo hàng ngày. Anh ấy nói thêm, "Tôi đã mua một chiếc xe đạp nên bây giờ tôi đạp xe rất nhiều."

Thừa nhận tầm quan trọng của việc thực hiện một lối sống lành mạnh, anh ấy nói: "Bây giờ tôi hiểu tầm quan trọng của những thay đổi lối sống này hơn nhiều, nhưng tôi không nên đợi đến khi bị đau tim mới nhận thức được lượng cholesterol của mình. Bây giờ, tôi thực sự có thể nói rằng tôi cảm thấy kiểm soát được. Tôi khỏe mạnh, tôi đã cố gắng quay trở lại với những thứ mình yêu thích, như cricket, và tất cả là nhờ vào việc duy trì lượng cholesterol của tôi."

Các loại cholesterol bạn nên biết

Có hai loại cholesterol khác nhau : cholesterol LDL 'xấu' và cholesterol HDL 'tốt'.

Cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) vận chuyển các phần tử cholesterol đi khắp cơ thể của bạn. Mức cholesterol LDL cao có thể tích tụ trong thành động mạch, khiến chúng trở nên cứng và thu hẹp.

Mặt khác, cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL) sẽ thu nạp cholesterol dư thừa và đưa nó trở lại gan của bạn.

Kiểm tra mức cholesterol của bạn là rất quan trọng

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Cholesterol cao thường không thể hiện qua các dấu hiệu cảnh báo. Điều này có nghĩa là bạn có thể có mức cholesterol cao trong cơ thể và không có manh mối nào về nó. Vấn đề là chúng có thể tiếp tục tăng lên và làm tắc nghẽn động mạch của bạn, cuối cùng dẫn đến đau tim hoặc thậm chí là đột quỵ.

Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải thường xuyên đi xét nghiệm máu để biết mức cholesterol của bạn, đặc biệt nếu bạn có tiền sử gia đình bị cholesterol cao.

Các yếu tố nguy cơ dẫn đến cholesterol cao

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Tốt nhất là bạn nên tránh bất kỳ cơ hội nào làm giảm mức cholesterol của bạn ngay từ đầu. Có một số yếu tố lối sống có thể khiến bạn có nguy cơ bị cholesterol cao. Bao gồm các:

- Ăn kiêng

- Béo phì

- Thiếu bài tập

- Hút thuốc

- Uống rượu

Theo Times of India