Nước súc miệng không chỉ làm hơi thở thơm tho mà còn ngăn ngừa sâu răng. Có nhiều loại nước súc miệng khác nhau trên thị trường, nhưng bạn cũng có thể tự làm tại nhà bằng các sản phẩm tự nhiên.

Tất cả chúng ta đều đánh răng hai lần một ngày trong thời thơ ấu của mình và hầu hết chúng ta đều theo quy tắc này khi lớn lên. Nhưng chỉ đánh răng sẽ không giúp giữ răng của bạn an toàn. Dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng đều quan trọng như nhau.

Dưới đây là 5 loại nước súc miệng tự chế tự nhiên tốt nhất:

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu : 1/2 thìa baking soda và 1/2 ly nước ấm

Phải làm gì: Thêm muối nở vào nửa ly nước ấm. Khuấy đều rồi sử dụng.

Nó hữu ích như thế nào: Baking soda là một sản phẩm tuyệt vời để loại bỏ hơi thở có mùi và vi khuẩn răng miệng. Nó có kiềm tính và có thể làm tăng độ pH của bọt nước.

Dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần : 1 thìa cà phê dầu dừa nguyên chất

Cách làm: Cho dầu vào miệng và súc 10-15 lần. Nhổ dầu và súc miệng bằng nước.

Nó hữu ích như thế nào: Quá trình này được gọi là kéo dầu. Dầu dừa không chỉ là một loại nước súc miệng tốt mà còn giúp giải độc cơ thể. Nó làm giảm sự hình thành mảng bám trong miệng.

Muối ăn

Thành phần : 1/2 thìa muối ăn và 1/2 ly nước ấm

Phải làm gì: Thêm muối vào nước và trộn đều. Bây giờ bạn hãy súc miệng bằng hỗn hợp này. Bạn có thể thực hiện dễ dàng sau bữa ăn của mình.

Nó hữu ích như thế nào: Nước muối có hiệu quả như bất kỳ loại nước súc miệng nào khác trên thị trường. Nó có thể giúp giảm thiểu các vấn đề về răng miệng và sự hình thành mảng bám.

Nước ép nha đam

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần : 1/2 cốc nước ép lô hội, 1/2 cốc nước.

Phải làm gì : Trộn nước ép lô hội vào nước và súc miệng bằng dung dịch này mỗi khi bạn đánh răng.

Nó hữu ích như thế nào : Pha chế này giúp giảm chảy máu nướu và mảng bám.

Tinh dầu quế và đinh hương

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần : 1 cốc nước cất, 10 giọt dầu quế và 10 giọt dầu đinh hương.

Cách làm: Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau và sử dụng. Hỗn hợp này có thời hạn sử dụng lâu dài và vì vậy bạn thậm chí có thể bảo quản.

Nó hữu ích như thế nào: Dầu đinh hương và quế giúp hơi thở thơm tho và chống sâu răng.

Theo Times of India