Vào mùa hè, chúng ta thường dễ bị ngứa ngáy ở vùng bẹn hoặc dọc theo đùi trong. Về mặt y học đây được là Tinea cruris, bệnh nhiễm nấm này do nấm Trichophyton rubrum gây ra. Mặc dù nó phổ biến hơn ở nam giới, nhưng phụ nữ thừa cân cũng dễ bị lây nhiễm bệnh này. Có nhiều biện pháp tự nhiên tại nhà có thể giúp giảm ngứa nhưng nếu tình trạng của bạn đã nặng, tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Bôi dầu dừa hữu cơ lên ​​vùng da bị mụn, ngứa sẽ giúp làm dịu vết phát ban và ngăn độ ẩm tái phát. Nhúng một miếng bông vào dầu dừa và chấm lên vùng bị nhiễm trùng. Chờ khoảng 20 phút cho dầu khô. Lặp lại điều này hai lần mỗi ngày.

Cồn xoa bóp

Nó tiêu diệt nấm gây nhiễm trùng, bên cạnh đó giữ cho vùng bị ảnh hưởng khô ráo. Nhúng một miếng bông gòn vào cồn isopropyl 90% và chấm lên vùng da đó. Không rửa sạch cồn vì cồn sẽ tự bay hơi. Lặp lại hai lần ba lần mỗi ngày.

Listerine

Nó có đặc tính khử trùng, kháng nấm và kháng khuẩn, giúp điều trị ngứa ngáy. Dùng bông gòn thấm nước súc miệng và để khô. Ban đầu nó có thể gây nóng rát, nhưng nó sẽ giúp bạn giảm đau và giảm viêm. Lặp lại bốn năm lần mỗi ngày để giảm đau, ngứa ngay lập tức.

Tinh bột ngô

Ảnh minh họa: Internet

Nó hoạt động như một chất làm khô và giúp làm khô độ ẩm xung quanh khu vực bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nó giúp làn da có được cảm giác tươi mát, và làm dịu mọi cơn đau rát hoặc ngứa ngáy. Bôi một ít bột lên khu vực bị ảnh hưởng ba giờ một lần hoặc bất cứ khi nào vùng ngứa bắt đầu ẩm trở lại.

Bột yến mạch

Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch giúp giảm viêm và ngứa. Cho hai cốc bột yến mạch vào bồn tắm chứa đầy nước lạnh. Trong khi ngâm mình, xoa bóp các khu vực bị ảnh hưởng với nước. Làm điều này mỗi tối khi tắm sẽ mang lại kết quả tích cựa cho bạn.

Theo Femina

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