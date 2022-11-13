Cholesterol cao: Lưu ý dấu hiệu cảnh báo này ở chân cực nguy hiểm, chớ để kéo dài gây đột quỵ

Như đã thảo luận, cholesterol có thể có lợi miễn là nó được kiểm soát. Điều đó nói rằng, nó có thể được chia thành hai loại là cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol "xấu" và cholesterol HDL, thường được gọi là cholesterol "tốt".

Tại sao cholesterol cao được gọi là kẻ giết người thầm lặng

Tuy nhiên, khi mức cholesterol trong cơ thể tăng quá mức, nó có thể dẫn đến sự hình thành chất béo hoặc mảng bám trên thành động mạch, có thể cản trở dòng chảy của máu đến các mô, đồng thời tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ mắc bệnh. đau tim hoặc đột quỵ.

Cẩn thận với dấu hiệu cảnh báo này ở chân (khi tập thể dục)

Hầu hết thời gian, cholesterol "xấu" tích tụ trong động mạch của bạn có thể không biểu hiện qua các triệu chứng. Tuy nhiên, cholesterol cao có thể phát triển tích tụ chất béo trong mạch máu, điều này có thể làm phát sinh nhiều bệnh khác có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng.

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Một số dấu hiệu của cholesterol cao có thể xuất hiện ở chân, đặc biệt là khi tập thể dục. Một trong những dấu hiệu bao gồm cảm giác bất thường ở chân, do cholesterol tích tụ trong động mạch chân và bàn chân. Tình trạng này được gọi là bệnh động mạch ngoại vi (PAD).

Theo Mayo Clinic, PAD có thể gây chuột rút “đau đớn” ở hông, đùi hoặc cơ bắp chân của bạn. Trong trường hợp này, chân hoặc tay, thường là chân, không nhận đủ lưu lượng máu như đối với cơ thể khỏe mạnh.

PAD là gì?

PAD hoặc bệnh động mạch ngoại vi là khi động mạch thu hẹp lại do tắc nghẽn do chất béo tích tụ trong động mạch. Nó thường ảnh hưởng đến phần dưới cơ thể, làm giảm hoặc chặn lưu lượng máu ở các chi của một người, đặc biệt là chân, bàn chân và cơ bắp chân.

Các dấu hiệu khác cần lưu ý

Mayo Clinic liệt kê các triệu chứng khác có thể báo hiệu PAD liên quan đến cholesterol cao. Bao gồm:

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- Tê hoặc yếu chân

- Không hoặc mạch yếu ở chân hoặc bàn chân

- Da chân sáng bóng

- Thay đổi màu da ở chân

- Móng chân mọc chậm hơn

- Vết loét trên ngón chân, bàn chân hoặc vêt loét ở chân không lành

- Đau khi sử dụng cánh tay, chẳng hạn như đau và chuột rút khi đan, viết hoặc làm các công việc chân tay khác

- Rối loạn cương dương

- Rụng tóc hoặc mọc tóc chậm hơn ở chân

Hiểu về nguy cơ PAD của bạn

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Nếu bạn trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe của mình hoặc để bệnh mỡ máu cao không được điều trị, nó có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe bao gồm các bệnh tim khác nhau.

Phải nói rằng, những người có cholesterol cao và huyết áp cao, những người hút thuốc, bệnh nhân tiểu đường và người lớn tuổi đều có nguy cơ mắc PAD.

Làm thế nào để giảm rủi ro của bạn?

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Khi nói đến việc giảm nguy cơ cholesterol cao, một chế độ ăn uống lành mạnh là điều bắt buộc. Tránh thực phẩm giàu chất béo chuyển hóa và tiêu thụ nhiều rau, trái cây và thịt giàu chất dinh dưỡng hơn.

Tập thể dục thường xuyên, ngay cả khi nó có nghĩa là đi bộ một giờ.

Bỏ thuốc lá và cắt giảm lượng rượu. Quan trọng nhất, hãy xem lại cân nặng của bạn.

Theo Times of India