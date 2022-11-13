Giảm natri tiếp tục là một chiến lược hiệu quả và an toàn để giảm huyết áp và do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một trong những cách để giảm tổng lượng natri trong chế độ ăn uống là hoán đổi các loại thực phẩm hoặc đồ ăn nhẹ có hàm lượng natri cao bằng các loại thực phẩm thay thế an toàn hơn cho sức khỏe .

Tuy nhiên, một lời cảnh báo rất quan trọng là giống như bất cứ thứ gì dư thừa, natri cũng không tốt. Nó có thể làm tăng huyết áp đối với một số người. Lượng natri dư thừa cũng có liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề khác như loãng xương do tăng mất canxi qua đường tiểu.

Táo có hàm lượng natri thấp và kali cao. Táo là một trong những ví dụ cho các lựa chọn thực phẩm có hàm lượng natri thấp. Táo ít chất béo và cũng là một nguồn cung cấp vitamin C và chất xơ. Polyphenol được tìm thấy trong táo và các loại trái cây khác góp phần vào sức khỏe tim mạch. Táo tốt nhất nên ăn cả quả và trong mùa.

2. Dưa leo

Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột là một món ăn nhẹ thay thế lành mạnh khác vì nó đặc biệt ít calo, natri và chất béo. Dưa chuột chứa khoảng 3 gam natri mỗi cốc, do đó cho phép bạn thoải mái tiêu thụ số lượng cần thiết hoặc mong muốn. Với hàm lượng độ ẩm cao, dưa chuột góp phần vào quá trình hydrat hóa trong cơ thể. Dưa chuột là một món salad phổ biến và có thể được sử dụng trong bất kỳ hình thức salad nào.

3. Quả hạnh

Hạnh nhân là một sự thay thế an toàn và ngon hơn cho các món ăn vặt khác. Có khoảng 1 miligam natri trên 100 gam hạnh nhân. Ngoài việc làm no, hạnh nhân chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa.

Chúng là một nguồn cung cấp 15 chất dinh dưỡng như vitamin E, magiê, protein, riboflavin, kẽm, v..v..Những lợi ích sức khỏe của hạnh nhân bao gồm giảm lượng đường trong máu, giảm huyết áp và giảm mức cholesterol. Chúng cũng có thể làm giảm cảm giác đói và thúc đẩy kiểm soát cân nặng.

4. Nước chanh và thảo mộc

Thay thế muối bằng nước chanh hoặc rau thơm trong các món ăn, thay thế các món ăn nhiều muối bằng những món không muối là những lựa chọn khả thi để giảm natri.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế tối đa các thực phẩm nhiều muối như dưa chua, bánh quy, bánh quy muối, bơ mặn, pho mát, thực phẩm chế biến cực nhanh, v.v. có thể giúp giảm tổng lượng natri và cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch.

Cùng với việc thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục thường xuyên và điều chỉnh lối sống khác là cần thiết để cải thiện bệnh cao huyết áp. Bạn cũng nên kiểm tra với bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng để tìm ra những thay đổi phù hợp nhất cho bạn.

Theo Femina