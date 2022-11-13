Đánh bại nổi lo huyết áp tăng cao chỉ có thể là 4 loại thực phẩm cực ít natri, rất lợi cho tim mạch và đường huyết này

Sống khỏe 13/11/2022 07:58

Muối là một thành phần thực hiện công việc liên kết các hương vị lại với nhau. Nó cũng là nguồn natri phổ biến nhất. Bên cạnh muối, các chất phụ gia như natri bicacbonat và bột ngọt, trong số những chất khác cũng chứa natri. Cơ thể sử dụng natri để kiểm soát huyết áp và lượng máu. Natri cũng cần thiết để đảm bảo chức năng cơ và thần kinh tối ưu.

Tuy nhiên, một lời cảnh báo rất quan trọng là giống như bất cứ thứ gì dư thừa, natri cũng không tốt. Nó có thể làm tăng huyết áp đối với một số người. Lượng natri dư thừa cũng có liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề khác như loãng xương do tăng mất canxi qua đường tiểu.

Đánh bại nổi lo huyết áp tăng cao chỉ có thể là 4 loại thực phẩm cực ít natri, rất lợi cho tim mạch và đường huyết này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giảm natri tiếp tục là một chiến lược hiệu quả và an toàn để giảm huyết áp và do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một trong những cách để giảm tổng lượng natri trong chế độ ăn uống là hoán đổi các loại thực phẩm hoặc đồ ăn nhẹ có hàm lượng natri cao bằng các loại thực phẩm thay thế an toàn hơn cho sức khỏe

1. Táo 

Đánh bại nổi lo huyết áp tăng cao chỉ có thể là 4 loại thực phẩm cực ít natri, rất lợi cho tim mạch và đường huyết này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Táo có hàm lượng natri thấp và kali cao. Táo là một trong những ví dụ cho các lựa chọn thực phẩm có hàm lượng natri thấp. Táo ít chất béo và cũng là một nguồn cung cấp vitamin C và chất xơ. Polyphenol được tìm thấy trong táo và các loại trái cây khác góp phần vào sức khỏe tim mạch. Táo tốt nhất nên ăn cả quả và trong mùa.

2. Dưa leo

Đánh bại nổi lo huyết áp tăng cao chỉ có thể là 4 loại thực phẩm cực ít natri, rất lợi cho tim mạch và đường huyết này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột là một món ăn nhẹ thay thế lành mạnh khác vì nó đặc biệt ít calo, natri và chất béo. Dưa chuột chứa khoảng 3 gam natri mỗi cốc, do đó cho phép bạn thoải mái tiêu thụ số lượng cần thiết hoặc mong muốn. Với hàm lượng độ ẩm cao, dưa chuột góp phần vào quá trình hydrat hóa trong cơ thể. Dưa chuột là một món salad phổ biến và có thể được sử dụng trong bất kỳ hình thức salad nào.

3. Quả hạnh 

Hạnh nhân là một sự thay thế an toàn và ngon hơn cho các món ăn vặt khác. Có khoảng 1 miligam natri trên 100 gam hạnh nhân. Ngoài việc làm no, hạnh nhân chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa.

Chúng là một nguồn cung cấp 15 chất dinh dưỡng như vitamin E, magiê, protein, riboflavin, kẽm, v..v..Những lợi ích sức khỏe của hạnh nhân bao gồm giảm lượng đường trong máu, giảm huyết áp và giảm mức cholesterol. Chúng cũng có thể làm giảm cảm giác đói và thúc đẩy kiểm soát cân nặng.

4. Nước chanh và thảo mộc

Thay thế muối bằng nước chanh hoặc rau thơm trong các món ăn, thay thế các món ăn nhiều muối bằng những món không muối là những lựa chọn khả thi để giảm natri.

Đánh bại nổi lo huyết áp tăng cao chỉ có thể là 4 loại thực phẩm cực ít natri, rất lợi cho tim mạch và đường huyết này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế tối đa các thực phẩm nhiều muối như dưa chua, bánh quy, bánh quy muối, bơ mặn, pho mát, thực phẩm chế biến cực nhanh, v.v. có thể giúp giảm tổng lượng natri và cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch.

Cùng với việc thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục thường xuyên và điều chỉnh lối sống khác là cần thiết để cải thiện bệnh cao huyết áp. Bạn cũng nên kiểm tra với bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng để tìm ra những thay đổi phù hợp nhất cho bạn.

Theo Femina

Top 3 thực phẩm là "thuốc trường thọ" miễn phí, càng ăn càng đẹp da, ngăn ngừa lão hóa, đẩy lùi bệnh tim, ung thư "xa lánh"

Top 3 thực phẩm là "thuốc trường thọ" miễn phí, càng ăn càng đẹp da, ngăn ngừa lão hóa, đẩy lùi bệnh tim, ung thư "xa lánh"

Một lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp bạn sống khỏe và sống thọ hơn rất nhiều. Có một số loại thực phẩm đặc biệt hữu ích để nâng cao sự bền bỉ và ngăn ngừa tốc độ lão hóa nhanh của cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm ngăn ngừa bệnh tiểu đường thực phẩm ngăn ngừa tăng huyết áp thực phẩm ngăn ngừa bệnh tim

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 26 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 26 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 26 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?