Tuy nhiên, một lời cảnh báo rất quan trọng là giống như bất cứ thứ gì dư thừa, natri cũng không tốt. Nó có thể làm tăng huyết áp đối với một số người. Lượng natri dư thừa cũng có liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề khác như loãng xương do tăng mất canxi qua đường tiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm natri tiếp tục là một chiến lược hiệu quả và an toàn để giảm huyết áp và do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một trong những cách để giảm tổng lượng natri trong chế độ ăn uống là hoán đổi các loại thực phẩm hoặc đồ ăn nhẹ có hàm lượng natri cao bằng các loại thực phẩm thay thế an toàn hơn cho sức khỏe.