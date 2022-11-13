Nắm nhanh bí quyết chữa nghẹt mũi, viêm xoang hữu hiệu từ công thức đơn giản này

Xông hơi là một phương pháp khắc phục lâu đời, phổ biến trong các hộ gia đình ở Ấn Độ. Để chữa ngạt mũi hoặc nghẹt mũi, hãy nhỏ vài giọt dầu khuynh diệp vào máy xông hơi mặt, hít sâu và xông hơi phổi cho đến khi toát mồ hôi.

Có thể giảm viêm xoang bằng cách xông hơi có pha thêm dầu khuynh diệp. Dầu phản ứng với màng nhầy và giúp giảm chất nhầy bằng cách làm lỏng, khiến bạn ho r.

Chuyên gia cho biết: "Loại tinh dầu kỳ diệu này giúp giảm ho, thở dễ dàng, giảm viêm các tuyến xoang, thông thoáng ngực và tiêu diệt vi khuẩn cũng như ký sinh trùng trong mũi và vùng ngực."

Trà bạc hà và gừng ấm

Còn gì tuyệt hơn một cốc nước ấm để giảm các vấn đề về mũi? Thay vì uống trà thông thường, hãy lấy một cốc nước trong nồi, thêm một ít gừng thái lát và lá bạc hà rồi đun sôi. Bạn cũng có thể thêm một thanh quế, bạch đậu khấu, đinh hương, gừng nạo, hạt tiêu và hoa hồi để làm gia vị.

Ảnh minh họa: Internet

Gừng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp cơ thể thải độc tố và ngăn ngừa căng thẳng, tổn thương cho cơ thể. Nó giúp giảm buồn nôn, đầy hơi, cải thiện khả năng miễn dịch, trao đổi chất và giúp chống lại cảm lạnh. Bạc hà có chứa tinh dầu bạc hà. Đây là một loại thuốc thông mũi có mùi thơm giúp phá vỡ đờm và chất nhầy, giúp tống ra ngoài dễ dàng hơn.

Gừng là một loại thảo mộc thường được sử dụng để giảm viêm xoang do nhiễm trùng. Đó là một lựa chọn hiệu quả để làm thông mũi và cho phép thở thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những biện pháp khắc phục này, bạn cũng có thể sử dụng các loại thảo mộc Ayurvedic như mật ong, hạt tiêu đen, nghệ, chiết xuất nho, tỏi và hành tây để chữa nghẹt mũi.

Các chuyên gia cũng mạnh tầm quan trọng của việc uống đủ chất lỏng. Uống nhiều nước ấm và các chất lỏng khác có tác dụng làm loãng chất nhầy, cuối cùng dẫn đến đẩy chất dịch nhiễm trùng ra ngoài. Nhờ đó, áp lực lên xoang được giảm bớt và thông mũi.

Theo India Express