5 loại thực phẩm trứ danh "máy bơm sắt", cực lợi cho bệnh thiếu máu, ăn càng nhiều càng không lo bệnh tật ghé qua

Sức khỏe 13/11/2022 16:37

Thiếu máu là một tình trạng xảy ra khi số lượng hồng cầu hoặc hemoglobin của cơ thể ít hơn bình thường. Dưới đây là một số loại trái cây và rau quả thường thấy, bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống của mình để đưa lượng hemoglobin về mức bình thường.

5 loại thực phẩm trứ danh 'máy bơm sắt', cực lợi cho bệnh thiếu máu, ăn càng nhiều càng không lo bệnh tật ghé qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số loại rau củ bổ dưỡng lại ngon ngọt, giá thành "êm ái" sau đây sẽ là chiến binh bơm máu tuyệt vời mà bạn rất cần.

Củ dền 

5 loại thực phẩm trứ danh 'máy bơm sắt', cực lợi cho bệnh thiếu máu, ăn càng nhiều càng không lo bệnh tật ghé qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng sắt cao trong củ dền cung cấp dinh dưỡng và giúp thanh lọc cơ thể. Uống nước ép củ dền hàng ngày giúp tăng cường cung cấp oxy đi khắp cơ thể, từ đó giúp tăng lượng hồng cầu. Nó cũng có thể được ăn như salad hoặc rau.

Trái lựu

5 loại thực phẩm trứ danh 'máy bơm sắt', cực lợi cho bệnh thiếu máu, ăn càng nhiều càng không lo bệnh tật ghé qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C trong nó giúp cải thiện sự hấp thụ sắt của cơ thể, làm tăng mức hemoglobin. Uống một cốc nước ép trái cây này với một ít bột quế và mật ong hàng ngày vào bữa sáng của bạn cực kỳ tốt. Bạn cũng có thể ăn trái cây khi bụng đói vào buổi sáng.

 

Chà là

Vitamin C trong quả chà là đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Ngâm hai quả chà là trong một cốc sữa đun sôi, để qua đêm. Sáng hôm sau, hãy uống quả chà là và sữa khi bụng đói.

Trái chuối

5 loại thực phẩm trứ danh 'máy bơm sắt', cực lợi cho bệnh thiếu máu, ăn càng nhiều càng không lo bệnh tật ghé qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Loại quả này giúp kích thích sản xuất hemoglobin trong máu vì nó rất giàu chất sắt. Hãy ngâm một quả chuối chín với một ít mật ong hai lần một ngày để có kết quả tốt hơn.

Rau xanh

Các loại rau lá xanh như rau bina, cỏ cà ri, rau diếp, bông cải xanh, v.v. là những nguồn cung cấp sắt tốt nhất. Chúng rất giàu vitamin B12, axit folic và các chất dinh dưỡng tăng cường năng lượng khác giúp đánh bại bệnh thiếu máu. Bạn có thể dùng rau xanh làm nước ép hoặc nấu chín.

Theo Femina

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