Loại gia vị như "tiên dược" cho sức khỏe, chống cảm lại tăng đề kháng, cực tốt cho bệnh nhân cao huyết áp mà người Việt rất chuộng

Tin y tế 14/11/2022 12:09

Các đặc tính y học của tỏi còn được gọi là Allium sativum được biết đến trong hàng nghìn năm. Bạn có thể tìm thấy tài liệu tham khảo về loại rau giống thảo mộc trong suốt lịch sử loài người. Nó được sử dụng để điều trị mọi thứ từ bệnh lao đến rắn cắn. Trên thực tế, tỏi quan trọng đối với một số nền văn hóa cổ đại đến nỗi các nhà khảo cổ đã phát hiện ra củ tỏi trong các kim tự tháp Ai Cập.

Loại gia vị như 'tiên dược' cho sức khỏe, chống cảm lại tăng đề kháng, cực tốt cho bệnh nhân cao huyết áp mà người Việt rất chuộng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng sinh. Các nghiên cứu cho thấy nó có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Nó thậm chí có thể là một bổ sung hữu ích cho các kế hoạch điều trị ung thư.

Cây gia vị nhỏ này có rất nhiều thứ để cung cấp cho sức khỏe. Có thể nó cũng có thể làm giảm huyết áp của bạn.

Tỏi có tác dụng gì đối với huyết áp?

Có một số bằng chứng cho thấy tỏi có thể làm giảm huyết áp của bạn. Nhưng theo bác sĩ tim mạch Ashish Sarraju, nó vẫn còn khá hạn chế.

Anh ấy không đơn độc trong cuộc đánh giá đó. Ngay cả những người cho rằng tỏi làm giảm huyết áp cũng nhanh chóng lưu ý rằng có rất nhiều điều chúng ta vẫn chưa hiểu. Ví dụ, một nghiên cứu đánh giá gần đây đã chứng minh rằng mức độ vitamin B12 có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của tỏi trong việc giảm huyết áp. Nhưng những gì chúng ta ăn là cá nhân và cụ thể. Điều đó khiến các nhà khoa học khó xác định tác động của một loại thực phẩm, đặc biệt là đối với một tình trạng bệnh lý phức tạp như huyết áp cao. Kết quả là, nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa tỏi và tăng huyết áp được thiết kế kém.

Loại gia vị như 'tiên dược' cho sức khỏe, chống cảm lại tăng đề kháng, cực tốt cho bệnh nhân cao huyết áp mà người Việt rất chuộng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tỏi thực sự làm giảm huyết áp, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về cách thực hiện. Dự đoán tốt nhất của chúng ta là các tế bào hồng cầu phản ứng với lưu huỳnh trong tỏi, tạo ra khí oxit nitric (NO) và hydro sulfua (H2S). Các hợp chất này làm thư giãn và mở rộng các mạch máu của chúng ta.

Bạn nên dùng bao nhiêu tỏi?

Tỏi có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng bạn nên ăn bao nhiêu mới tốt?

Trong khi một số nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung tỏi có thể làm giảm huyết áp của bạn, Tiến sĩ Sarraju không nghĩ rằng dữ liệu đủ mạnh để khuyến nghị nó.

Loại gia vị như 'tiên dược' cho sức khỏe, chống cảm lại tăng đề kháng, cực tốt cho bệnh nhân cao huyết áp mà người Việt rất chuộng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng anh ấy khuyên bạn nên nấu ăn với tỏi. Theo cách nói của ông, “một trong những giá trị lớn nhất của tỏi là nó làm cho một chế độ ăn uống dựa trên bằng chứng như chế độ ăn kiêng lành mạnh sẽ ngon hơn”. Nếu bạn đang cố gắng đưa ra những lựa chọn tốt cho tim mạch, chẳng hạn như giảm lượng natri hoặc ăn nhiều rau hơn, tỏi có thể là vũ khí bí mật của bạn.

Tăng huyết áp (huyết áp cao) rất phức tạp. Khi nói đến việc giảm huyết áp, chế độ ăn uống chỉ là một phần hỗ trợ. Một số thay đổi lối sống khác mà bác sĩ có thể đề xuất bao gồm:

  • Bỏ thuốc lá .
  • Uống ít rượu hơn.
  • Tập thể dục thường xuyên.
  • Ngủ một giấc thật ngon.
  • Giảm căng thẳng.
  • Giảm cân (trong một số trường hợp).

Tỏi có thể thay thế thuốc chữa bệnh không?

Ngay cả khi bạn đang thưởng thức tỏi trong tất cả các bữa ăn của mình, đừng bỏ thuốc theo chỉ định của bạn. Không có bằng chứng nào cho thấy bạn có thể dùng tỏi thay cho thuốc điều trị huyết áp. Và ngay cả khi có, điều quan trọng cần nhớ là bác sĩ không kê đơn riêng lẻ những loại thuốc đó. Như Tiến sĩ Sarraju đã nói, "Thật khó để thay thế một cuộc trò chuyện với bác sĩ của bạn và tập trung nhiều mặt vào lối sống và thuốc bằng thực phẩm bổ sung."

Loại gia vị như 'tiên dược' cho sức khỏe, chống cảm lại tăng đề kháng, cực tốt cho bệnh nhân cao huyết áp mà người Việt rất chuộng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi chế độ ăn uống và lối sống là quan trọng. Trên thực tế, Tiến sĩ Sarraju mô tả việc kiểm soát tăng huyết áp là 70% lối sống và 30% thuốc men. Tuy nhiên, 30% đó cũng rất quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta không thể kiểm soát các yếu tố như di truyền và các điều kiện môi trường nhất định ảnh hưởng đến huyết áp của chúng ta. 

Bạn sẽ mang nhiều thứ hơn tỏi vào cuộc đọ sức với bệnh tăng huyết áp, vì vậy đừng chỉ dựa vào tỏi để giảm huyết áp. Hãy dùng cả tỏi và thay đổi lối sống để đạt được mức độ sức khỏe tốt hơn.

Theo Cleveland Clinic

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