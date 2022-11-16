Thói quen ăn mì gói liệu có thực sự tốt không? Bạn có đang hủy hoại sức khỏe vì thức ăn nhanh này?

Dưới đây là những rủi ro sức khỏe có thể liên quan đến mì ăn liền.

Phụ nữ ăn mì ăn liền hai hoặc ba lần một tuần có nguy cơ cao bị đau tim hoặc đột quỵ. Lý do là lượng chất béo và dầu cao cần thiết trong quá trình chế biến các loại mì này.

Một nghiên cứu được công bố trên một tạp chí dinh dưỡng hàng đầu đã chỉ ra rằng ăn mì ăn liền thường xuyên có thể dẫn đến các bệnh chuyển hóa như tiểu đường, béo phì, tăng huyết áp và bệnh tim ở phụ nữ.

2. Có thể tăng huyết áp

Ảnh minh họa: Internet

Mì ăn liền chứa lượng natri rất cao. Tiêu thụ quá nhiều muối là một yếu tố làm tăng nguy cơ chính gây tăng huyết áp và bệnh tim liên quan.

3. Có thể chứa bột ngọt

Nhiều thương hiệu mì ăn liền sử dụng bột ngọt làm chất điều vị. Bột ngọt có thể cực kỳ có hại khi tiêu thụ với số lượng lớn. Nó có thể dẫn đến béo phì, tăng huyết áp, các vấn đề về tim, v.v.

Bột ngọt cũng chứa axit glutamic, một chất dẫn truyền thần kinh. Do đó, nó có thể can thiệp vào các quá trình của hệ thống thần kinh.

4. Có thể gây mất cân bằng nội tiết tố

Ảnh minh họa: Internet

Mì ăn liền chứa các chất bảo quản có hại như butylated hydroxyanisole (BHA) và t-butylhydroquinone (TBHQ), giúp kéo dài thời hạn sử dụng.

Tuy nhiên, cả hai hóa chất này đã được phát hiện là chất gây ung thư trong các nghiên cứu. TBHQ là một chất gây ung thư đã được chứng minh, trong khi BHA có thể gây rối loạn nội tiết tố của bạn và gây ra các biến chứng nặng hơn.

5. Có thể gây khó tiêu

Mì ăn liền rất khó tiêu hóa và có thể gây khó khăn cho hệ tiêu hóa của bạn. Dạ dày và ruột của bạn phải làm việc nhiều hơn để phân hủy những sợi mì này. Do đó, chúng cũng được giữ lại trong dạ dày lâu hơn mức cần thiết.

Thường xuyên ăn những loại mì này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tiêu hóa của bạn và có thể dẫn đến đầy hơi, viêm, trào ngược, axit, v.v.

6. Có thể gây tăng cân

Ai cũng biết rằng chất béo bão hòa có hại cho sức khỏe. Mì ăn liền rất giàu loại chất béo này.

Ảnh minh họa: Internet

Chất béo bão hòa có thể làm tăng mức cholesterol LDL (có hại) trong cơ thể, làm tắc nghẽn động mạch và dẫn đến các vấn đề về tim, đồng thời gây tăng cân không lành mạnh.

7. Cung cấp giá trị dinh dưỡng thấp

Mì ăn liền thường được làm từ bột mì tinh chế, đây là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng rất thấp, hầu như không chứa chất xơ, khoáng chất và vitamin. Nó chứa nhiều tinh bột có thể gây béo phì, bệnh tim, tiểu đường, v.v. khi tiêu thụ thường xuyên.

Mì ăn liền là món ăn ưa thích của sinh viên đại học và nhân viên văn phòng sống một mình. Mặc dù có những rủi ro liên quan đến sức khỏe, nhưng không thể phủ nhận sự tiện lợi của một bữa ăn như vậy.

Nếu bạn ăn mì ăn liền, bạn có thể làm một số điều để tăng giá trị dinh dưỡng của nó:

Thêm protein, có thể là trứng luộc hoặc chiên, đậu phụ, phô mai, phô mai chảy hoặc phô mai tươi, hoặc một ít rau giá.

Thêm chất xơ dưới dạng rau như cải ngọt, rau bina, cà rốt nghiền, bắp cải hoặc dưa chuột.

Luộc mì và để ráo nước để loại bỏ các chất béo không lành mạnh và thay vào đó thêm các lựa chọn tốt cho sức khỏe như dầu mè hoặc dầu ô liu.

Tăng cường hàm lượng vi chất dinh dưỡng và lợi khuẩn bằng cách ăn mì ăn liền cùng với rau ngâm hoặc kim chi.

Ngoài ra, bạn có thể tìm mua các loại mì ít natri để bảo vệ bản thân khỏi tác hại của việc thừa natri.

Theo Emedihealth