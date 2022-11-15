Bữa sáng tràn đầy năng lượng vói 3 món siêu dưỡng, ngon miễn chê, tốt gấp đôi cho cơ thể

Dinh dưỡng 15/11/2022 03:31

Một thực tế đã biết rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết để có một sức khỏe tốt. Ăn sáng thịnh soạn giúp cải thiện mức năng lượng của bạn trong suốt cả ngày và tăng khả năng tập trung. Bữa sáng lành mạnh hàng ngày cũng có thể giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim về lâu dài.

Bữa sáng tràn đầy năng lượng vói 3 món siêu dưỡng, ngon miễn chê, tốt gấp đôi cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bất chấp những lợi ích của bữa sáng đối với sức khỏe và tinh thần của bạn, nhiều người thường bỏ qua bữa sáng vì những lý do khác nhau. Một số lý do phổ biến là:

  • Không có đủ thời gian hoặc vội vàng đi làm / đi học / đại học vào buổi sáng.
  • Nỗ lực giảm cân
  • Chán các món ăn sáng lặp đi lặp lại
  • Không cảm thấy đói vào buổi sáng

Nhưng tin tốt là có nhiều lựa chọn thực phẩm để duy trì mức năng lượng và sức khỏe tốt cho những người bỏ bữa sáng. Mặc dù không nên bỏ bữa sáng nhưng bạn có thể cố gắng bù đắp lượng dinh dưỡng đã bỏ qua vào bữa sáng bằng bữa trưa, bữa tối và đồ ăn nhẹ giữa các bữa ăn. Các loại thực phẩm như hạnh nhân cũng có thể được giữ sẵn để nhai khi bạn đang di chuyển và chúng sẽ không làm giảm mức năng lượng của bạn! Chúng ta hãy xem xét một số lựa chọn thực phẩm lành mạnh có thể được tiêu thụ cho những người thường xuyên bỏ bữa sáng.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là một món ăn nhẹ tuyệt vời để có một bữa ăn nhanh chóng và thỏa mãn cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học California Merced trên các sinh viên đại học, đối với những người bỏ bữa sáng, bao gồm một nắm hạnh nhân như một bữa ăn nhẹ buổi sáng sẽ giảm tổng lượng cholesterol và cải thiện lượng đường trong máu lúc đói.

Bữa sáng tràn đầy năng lượng vói 3 món siêu dưỡng, ngon miễn chê, tốt gấp đôi cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người ăn nhẹ hạnh nhân có dấu hiệu về mức cholesterol HDL (tốt) được bảo quản tốt hơn và các biện pháp cải thiện khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể. Do đó, tiêu thụ một nắm hạnh nhân thường xuyên sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh để làm việc trong ngày. Bạn thậm chí có thể giữ một ít hạnh nhân trong túi của mình để bạn luôn có được phần chất dinh dưỡng hoàn hảo của mình bất cứ khi nào bạn cảm thấy đói.

Trứng

Bữa sáng tràn đầy năng lượng vói 3 món siêu dưỡng, ngon miễn chê, tốt gấp đôi cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu ngày mới với trứng luộc hoặc chọn bất kỳ hình thức nào của trứng như một món ăn nhẹ là một cách tốt để có được năng lượng lâu dài. Protein và chất béo lành mạnh trong toàn bộ quả trứng có thể giúp giữ lượng đường trong máu ổn định. Đây là một cách tốt để tránh tình trạng chán ăn vào buổi chiều và thèm đường có xu hướng xuất hiện sau khi ăn các loại thực phẩm giàu carbohydrate.

Có thể ăn trứng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Mặc dù lòng đỏ chứa nhiều cholesterol, nhưng trứng có protein, vitamin và các chất dinh dưỡng khác, và có thể giúp ngăn ngừa các bệnh khác nhau bao gồm tim.

Đậu gà nướng

Bữa sáng tràn đầy năng lượng vói 3 món siêu dưỡng, ngon miễn chê, tốt gấp đôi cho cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đậu gà rất giàu chất xơ, folate (vitamin B9), mangan và các khoáng chất khác. Theo một số nghiên cứu, ăn đậu gà có thể cải thiện mức cholesterol và giảm lượng đường trong máu. Chúng có thể được đưa vào một loạt các món ăn bao gồm cả đồ ăn nhẹ và đồ ăn nhanh.

Đậu gà rang trộn với một số loại gia vị nhẹ có thể là một lựa chọn hoàn hảo và tốt cho sức khỏe để nghiền ngẫm bất cứ khi nào bạn quyết định bỏ bữa sáng. Hàm lượng protein và chất xơ trong đậu gà mất nhiều thời gian để đi qua hệ tiêu hóa, điều này có thể giúp bạn no lâu.

Những gì bạn ăn và khi bạn ăn có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn trong suốt cả ngày. Do đó, nếu bạn là người bỏ bữa sáng, hãy luôn cố gắng bổ sung những món ăn nhẹ bổ dưỡng như hạnh nhân, trái cây tươi và sữa chua để giúp bạn vượt qua cơn đói giữa buổi sáng. Sau cùng, cách tốt nhất để có được nhiều năng lượng nhất từ ​​thức ăn là đảm bảo rằng bạn đang cung cấp cho mình những thức ăn ngon nhất có thể.

 

Theo Times of Inida

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