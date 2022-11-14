Trước hay sau bữa ăn: Thời điểm nào thích hợp để uống nước?

Uống đủ nước mỗi ngày là điều cần thiết để sống khỏe mạnh. Nó không chỉ giúp bạn đủ nước mà còn hỗ trợ các chức năng quan trọng của cơ thể như thải độc tố ra khỏi cơ thể, tạo nước bọt và vận chuyển chất dinh dưỡng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể.

Như vậy, khi bạn không uống đủ nước, bạn sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe bao gồm mất nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, các vấn đề về khớp và cơ, ... Nhưng bạn có biết rằng không chỉ uống đủ nước mà còn tiêu thụ nó vào đúng thời điểm cũng quan trọng không kém không?

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Một số người nói rằng bạn nên uống nước sau bữa ăn, những người khác lại khuyên bạn nên uống trước khi ăn. Y học Ayurveda khuyên một thời điểm cụ thể để uống nước và thời điểm này là 30 phút trước bữa ăn hoặc 30 phút sau bữa ăn của bạn.

Mặc dù bạn uống trước hay sau bữa ăn 30 phút không quan trọng, nhưng điều quan trọng là người đó thừa cân hay gầy. Nếu một người gầy gò, mệt mỏi, ốm yếu, cố gắng tăng cân và nhìn tổng thể rất gầy, họ phải uống sau bữa ăn 30 phút.

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Ngược lại, nếu một người béo phì, thừa cân, mất cân bằng nội tiết tố, hoặc có nhiều mỡ trong cơ thể thì nên uống nước trước bữa ăn 30 phút.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Anshu Vatsyayan, một chuyên gia về Ayurvedic, lý tưởng nhất là chỉ nên uống nước sau bữa ăn chứ không nên uống trước bữa ăn. "Khi bạn uống nước ngay trước bữa ăn, các men tiêu hóa trở nên yếu và bị loãng. Vì vậy, bạn nên uống nước 30 phút sau bữa ăn và đó cũng nên là một lượng rất nhỏ".

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Uuống một ly nước trước bữa ăn cũng sẽ "giải độc cho dạ dày của bạn". Việc tiêu thụ nước cũng phụ thuộc vào mùa và nơi bạn sống vì chất xơ tiêu hóa của bạn ở mỗi mùa và mỗi nơi là khác nhau.

Theo India Express

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-hay-sau-bua-an-thoi-diem-nao-thich-hop-de-uong-nuoc-519202.html