Muốn đẹp da lợi dáng, sức khỏe rạng ngời, đừng nên bỏ qua 5 loại thực phẩm "khét tiếng" đại bổ, siêu dưỡng này

Các loại thực phẩm có thể cải thiện làn da của bạn khi được kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn.

Nhưng có lẽ nơi tốt nhất để bắt đầu là bên trong. Một chế độ ăn uống cân bằng luôn được khuyến khích, một số loại thực phẩm này có thể được bổ sung để giúp đạt được những mục tiêu về làn da mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm.

Bí ngô chứa đầy đủ các enzym trái cây, kẽm và axit alpha-hydroxy (AHA), thường được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da. Nó có thể giúp làm mềm da và giúp khôi phục độ cân bằng pH của da, vốn có xu hướng có tính axit hơn một chút. Nhưng khi chúng ta tiêu thụ bí đỏ, kẽm sẽ giúp điều chỉnh sản xuất dầu. Nó cũng chứa vitamin C và carotenoid, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV có hại.

2. Khoai lang

Khoai lang chứa beta-carotene. Khi vào bên trong cơ thể, nó được chuyển hóa thành vitamin A. Dẫn xuất của nó được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da và thường được gọi là retinol. Retinol giúp chống lại các nếp nhăn và tăng sự thay đổi tế bào. Khi uống vào cơ thể, vitamin A hoạt động như một hàng rào bảo vệ da chống lại sự đổi màu, viêm nhiễm và tắc nghẽn lỗ chân lông.

3. Đu đủ

Đu đủ chứa nhiều vitamin và khoáng chất có thể cải thiện độ đàn hồi của da, khi nó ở trạng thái tốt nhất có thể làm giảm sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn. Chúng chứa vitamin A, C và K, vitamin B, bao gồm folate, kali, magiê và canxi.

4. Quinoa (Hạt diêm mạch)

Hạt diêm mạch chứa nhiều chất xơ. Một cốc có từ 17-27 gam chất xơ. Khi chúng ta thường xuyên đi lại, loại thực phẩm này sẽ giúp chúng ta loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, từ đó có làn da sáng hơn và ít đốm đen hơn.

5. Cá béo

Các loại cá như cá trích, cá mòi và cá hồi có nhiều axit béo omega-3 và vitamin E. Vitamin E là một chất chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại và chứng viêm. Ăn cá béo cũng có thể làm giảm tác hại từ bức xạ UV, giúp giảm các triệu chứng viêm và làm cho da ít phản ứng hơn với tia UV.

Theo Brightside