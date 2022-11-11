Loại rau quốc dân được ví như "bảo bối" của sức khỏe và vẻ đẹp này càng ăn càng trẻ, xương chắc, mắt sáng tuyệt vời

Dưới đây là cách cơ thể bạn có thể thay đổi nếu bạn bổ sung nhiều rau bina trong chế độ ăn uống của mình.

Hàm lượng sắt cao không phải là thực tế duy nhất khiến rau bina xứng đáng được gọi là “siêu thực phẩm”. Nó chỉ ra rằng rau bina có thể làm cho cơ thể của bạn khỏe mạnh hơn theo nhiều cách, từ giúp làn da của bạn sáng lên đến cải thiện tiêu hóa của bạn.

Rau bina rất giàu vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng bao gồm sắt, magiê, kali, mangan và vitamin C. Đặc biệt, magiê có trong rau bina có thể hỗ trợ cơ bắp và dây thần kinh của chúng ta. Magiê duy trì năng lượng tốt, trao đổi chất và cải thiện chức năng thần kinh và cơ bắp.

Ngoài ra, rau bina có thể giúp chúng ta giữ cho xương khỏe mạnh và ngăn ngừa loãng xương. Các loại thực phẩm khác có thể làm giảm nguy cơ gãy xương là cải xoăn, cải Brussels, cà chua, bí đỏ và ớt đỏ.

Thị lực của bạn có thể khỏe mạnh và sắc nét lâu hơn

Lutein và zeaxanthin là những nguyên tố thân thiện với mắt giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh về mắt và cả hai đều được tìm thấy trong rau bina. Các nhà khoa học tin rằng những người bao gồm rau bina trong chế độ ăn uống của họ có ít nguy cơ phát triển bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, cả hai đều là nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm thị lực và mù lòa.

Tuần hoàn máu có thể được cải thiện

Rau bina có hàm lượng kali cao giúp chống lại bệnh cao huyết áp khá hiệu quả. Hơn nữa, ăn rau bina có thể giúp bạn cải thiện lưu thông máu. Nhưng hãy nhớ rằng ăn thực phẩm lành mạnh không thể thay thế cho thuốc. Huyết áp cao có thể nguy hiểm và nếu bạn đã mắc bệnh này một thời gian, tốt hơn hết bạn nên đến gặp bác sĩ và kiểm tra sức khỏe.

Tóc và da có thể trở nên khỏe mạnh và đẹp hơn

Rau bina là một nguồn cung cấp vitamin A rất quan trọng đối với sức khỏe và vẻ đẹp của làn da và mái tóc của chúng ta. Bạn có thể đã bắt gặp từ “retinol” trên các sản phẩm làm đẹp, đây là một tên gọi khác của vitamin A.

Vitamin này kích thích sự phân chia tế bào và bảo vệ tế bào của chúng ta khỏi các gốc tự do. Ngược lại, sự thiếu hụt vitamin này có thể gây ra rụng tóc và làm cho da của chúng ta bong tróc và khô ráp. Vitamin C, cũng được tìm thấy trong rau bina, góp phần xây dựng collagen tạo cấu trúc cho da và tóc của chúng ta.

Tiêu hóa có thể cải thiện

Ngoài việc giàu vitamin và chất dinh dưỡng, rau bina còn chứa nhiều chất xơ giúp tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh và đều đặn hơn. Rau bina cũng có thể ngăn ngừa táo bón. Một trong những điều tốt nhất về rau bina là nó tốt cho sức khỏe của chúng ta, cả ở dạng sống và nấu chín. Có rất nhiều công thức nấu ăn ngon mà bạn có thể sử dụng rau bina, và đây chỉ là một vài ý tưởng về cách bạn có thể làm phong phú chế độ ăn uống của mình với siêu thực phẩm này.

Ăn tươi trong món salad rau củ của bạn.

Thêm lá rau bina vào sinh tố của bạn.

Làm nước sốt rau bina cho món mì ống của bạn.

Rau bina là một sản phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng hãy nhớ rằng, nó không thể thay thế sự trợ giúp y tế chuyên nghiệp. Nếu bạn đang đối mặt với một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đừng cân nhắc việc điều trị chúng bằng thực phẩm lành mạnh hoàn toàn, hãy nhớ đến bác sĩ của bạn.

Theo Brightside