Ăn 7 loại thực phẩm là "vương quốc collagen" này da đẹp xuất sắc, xấu đến mấy cũng nhanh tươi trẻ, mịn màng

Món ngon mỗi ngày 10/11/2022 13:17

Không phải tất cả chúng ta đều khao khát làn da trẻ trung, sáng và không nếp nhăn sao? Vâng, nếu bạn đã có nó, cơ thể của bạn đã có đầy đủ collagen, nhưng nếu không, bạn có thể đang bị thiếu hụt collagen.

Ăn 7 loại thực phẩm là 'vương quốc collagen' này da đẹp xuất sắc, xấu đến mấy cũng nhanh tươi trẻ, mịn màng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Collagen là một loại protein mà làn da của bạn cần để duy trì độ đàn hồi và tăng cường lưu thông máu. Nhưng khi nói đến nguồn gốc của nó, một số người nghĩ rằng chỉ mức độ collagen mới ảnh hưởng đến da. Nhưng chất lượng của collagen thậm chí còn quan trọng hơn. Đó là lý do tại sao bạn cần biết về một số loại thực phẩm giàu collegen có thể giữ cho làn da của bạn mềm mại, mịn màng và săn chắc.

Có 19 axit amin trong collagen (ví dụ: glycine, proline, hydroxyproline, lysine và arginine). Khi lão hóa, cơ thể sản xuất ít collagen hơn đáng kể, làm giảm độ dày của biểu bì và tính linh hoạt của da. Kết quả là da bị tổn thương và hình thành nhiều nếp nhăn, nhăn nheo, chảy xệ. Mức độ collagen thấp cũng có thể ức chế sự phát triển tóc mới và gây ra rụng tóc.

Ăn 7 loại thực phẩm là 'vương quốc collagen' này da đẹp xuất sắc, xấu đến mấy cũng nhanh tươi trẻ, mịn màng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự sụt giảm collagen cũng có thể dẫn đến gân và dây chằng cứng hơn và kém linh hoạt hơn, cơ bắp co lại và yếu đi, đau khớp, viêm xương khớp và các vấn đề về đường tiêu hóa. 

Dưới đây là 7 nguồn thực phẩm cung cấp collagen:

1. Cá và động vật có vỏ

Ăn 7 loại thực phẩm là 'vương quốc collagen' này da đẹp xuất sắc, xấu đến mấy cũng nhanh tươi trẻ, mịn màng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Được nạp tự nhiên với các axit amin và axit béo omega-3, cá và da của chúng là nguồn cung cấp collagen peptide chính, giúp cải thiện việc sản xuất collagen trong cơ thể. Theo các nghiên cứu, collagen biển là một trong những loại collagen dễ hấp thụ nhất.

 

 

 

 

2. Đậu

Với các axit amin tốt, đậu có nhiều protein giúp tổng hợp collagen. Ngoài ra, sự hiện diện của đậu đồng giúp tái tạo tế bào và cũng thúc đẩy sản xuất collagen.

3. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng có một lượng lớn proline, một trong những axit amin cần thiết cho quá trình sản xuất collagen.

4. Trái cây họ cam quýt

Ăn 7 loại thực phẩm là 'vương quốc collagen' này da đẹp xuất sắc, xấu đến mấy cũng nhanh tươi trẻ, mịn màng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C đóng vai trò chính trong việc sản xuất pro-collagen, tiền chất của cơ thể để tạo ra collagen. Do đó, bổ sung đủ vitamin C là rất quan trọng. Quả mọng và các loại trái cây có múi khác cũng mang lại những lợi ích tương tự.

5. Tỏi

Lưu huỳnh, một khoáng chất vi lượng hỗ trợ tổng hợp collagen và ngăn ngừa sự suy giảm của nó, có rất nhiều trong tỏi. Tỏi sống cung cấp dạng chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa tốt nhất, giúp cải thiện sản xuất collagen và sức khỏe tổng thể.

 

6. Rau xanh

Ăn 7 loại thực phẩm là 'vương quốc collagen' này da đẹp xuất sắc, xấu đến mấy cũng nhanh tươi trẻ, mịn màng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài đặc tính chống oxy hóa , rau xanh còn có chất diệp lục, làm tăng tiền chất của collagen trong da.

7. Quinoa (Hạt diêm mạch)

Quinoa kích thích da chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa sự phân hủy sớm hoặc mất collagen trong tế bào của cơ thể. Do đó, nó là một trong những loại ngũ cốc chống lão hóa tốt nhất hiện có.

Ăn 7 loại thực phẩm là 'vương quốc collagen' này da đẹp xuất sắc, xấu đến mấy cũng nhanh tươi trẻ, mịn màng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bạn không nên bỏ qua thực phẩm động vật hoặc thực vật có hàm lượng collagen cao hoặc trái cây và rau quả giàu vitamin và khoáng chất để hỗ trợ quá trình sản xuất collagen của cơ thể. Tránh đường và carbohydrate đã qua chế biến vì chúng có thể gây kích ứng cơ thể và gây hại cho collagen, giúp bạn trông trẻ trung.

Theo Healthshots

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Từ khóa:   thực phẩm làm đẹp da thực phẩm giàu collagen tăng cường sản xuất collagen

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