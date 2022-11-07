Không thể bỏ lỡ loại trái cây "nữ hoàng mùa hè" này nếu muốn máu lưu thông tốt, da đẹp bội phần

Nấu gì hôm nay 07/11/2022 05:23

Trong khi axit hyaluronic, niacinamide, retinol, v.v. là những thành phần thịnh hành trong các sản phẩm chăm sóc da, thì cũng có một loạt các chiết xuất thực vật đang chiếm lĩnh ngành công nghiệp này. Chiết xuất việt quất đen là một trong những thành phần mang lại nhiều lợi ích cho da.

Không thể bỏ lỡ loại trái cây 'nữ hoàng mùa hè' này nếu muốn máu lưu thông tốt, da đẹp bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiết xuất việt quất đen là một thành phần độc đáo, nó là một chất làm sạch da, làm săn chắc, nuôi dưỡng và trẻ hóa làn da. Chất chống oxy hóa có trong nó cải thiện kết cấu của da. Quả việt quất đen được coi là một thành phần tự nhiên "siêu dưỡng" do có nhiều lợi ích cho sức khỏe và thường được dùng làm trà. 

 

Lưu thông máu khỏe mạnh

Không thể bỏ lỡ loại trái cây 'nữ hoàng mùa hè' này nếu muốn máu lưu thông tốt, da đẹp bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Quả việt quất đen hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh bằng cách giúp máu lưu thông tự do qua các mao mạch. Máu đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể, chẳng hạn như chất độc và vi khuẩn có hại. Hemoglobin trong máu vận chuyển oxy đến các tế bào da, giữ cho chúng sống, sảng khoái và có thể "thở". Cuối cùng, máu vận chuyển nước, chất cần thiết cho quá trình hydrat hóa da. Da được ngậm nước, cảm thấy mịn màng và tươi tắn hơn.

Thuộc tính chống oxy hóa hữu ích trong việt quất đen

Không thể bỏ lỡ loại trái cây 'nữ hoàng mùa hè' này nếu muốn máu lưu thông tốt, da đẹp bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bất cứ thứ gì có đặc tính chống oxy hóa thường hỗ trợ trong việc ngăn ngừa và điều trị nhiễm trùng. Các sản phẩm giàu chất chống oxy hóa rất tốt để giữ cho da sạch và ngăn ngừa mụn. Chất chống oxy hóa cũng có lợi trong việc chống lại các dấu hiệu lão hóa trên da.

Thuộc tính chống viêm

 

Quả việt quất đen có chất chống viêm giúp giảm sưng tấy. Nếu da mặt của bạn ửng đỏ hoặc nếu da của bạn đang phản ứng với căng thẳng, các biện pháp khắc phục dựa trên chiết xuất việt quất đen có thể giúp giảm bớt các triệu chứng.

Không thể bỏ lỡ loại trái cây 'nữ hoàng mùa hè' này nếu muốn máu lưu thông tốt, da đẹp bội phần - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi chiết xuất việt quất đen là một thành phần tuyệt vời cho nhiều loại sản phẩm chăm sóc dalàm đẹp vì một số lợi ích của nó, nó được sử dụng tốt nhất trong các loại mặt nạ. Một chiếc mặt nạ tốt sẽ giải phóng những ưu điểm của chiết xuất việt quất đen cho làn da của bạn, giúp da luôn khỏe mạnh, tươi tắn và sạch sẽ.

Theo Femina

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