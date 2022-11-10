6 thực phẩm làm đẹp hàng đầu cho làn da, đẩy lùi lão hóa mạnh mẽ, tăng cường sức khỏe gấp đôi

Vương quốc thực vật có đầy đủ các lựa chọn chống lão hóa giàu polyphenol thơm ngon để phù hợp với khẩu vị của mọi người. Mỗi loại thực phẩm này đều có rất nhiều chất chống oxy hóa được biết đến và chưa được biết đến, giúp hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, do đó giúp trì hoãn quá trình lão hóa.

Nhà dinh dưỡng học đã chia sẻ cách ăn trái cây và rau giàu chất dinh dưỡng thực sự có thể làm mờ đi làn da xỉn màu và nếp nhăn. Sau đây là danh sách các loại thực phẩm nên bao gồm trong chế độ ăn uống hàng ngày để có được làn da rạng rỡ đó vì không có gì giữ cho các tế bào của bạn trẻ trung, tràn đầy sức sống và không bệnh tật như ăn trái cây và rau tươi.

Ảnh minh họa: Internet

Giống như các loại rau họ cải khác, bắp cải rất giàu Indole-3-carbinol, giúp điều chỉnh sự thống trị của estrogen và nó có lợi ích chống lão hóa mạnh mẽ. Vitamin A trong bắp cải, cùng với vitamin D ngăn ngừa các tế bào da bị tổn thương và bảo vệ chúng ta khỏi các tia nắng mặt trời có hại.

2. Cà rốt

Cà rốt là một cường quốc chống lại sự lão hóa. Cà rốt giúp giảm cholesterol, giảm nguy cơ ung thư và tăng cường các chức năng miễn dịch. Beta-carotene trong cà rốt, được đặt theo tên của loại rau này, được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A.

3. Nho

Ảnh minh họa: Internet

Loại trái cây này chứa chất chống oxy hóa mạnh có thể chống lại các gốc tự do gây hại cho các tế bào trong cơ thể bạn. Resveratrol, có nguồn gốc từ vỏ nho, giúp loại bỏ chứng viêm và có thể chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời.

4. Hành tây

Chúng giúp làm loãng máu, tăng cholesterol tốt và giàu quercetin là một chất chống viêm mạnh. Cũng giống như tỏi, hành tây có lợi ích chống lão hóa mạnh mẽ.

5. Cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Loại rau củ này là nguồn giàu lycopene, một chất chống oxy hóa đáng chú ý giúp bảo vệ sức khỏe não bộ. Cà chua cũng có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa mạnh mẽ.

6. Cải bó xôi

Ảnh minh họa: Internet

Lutein trong rau bina có đặc tính chống lão hóa mạnh mẽ và rất tốt cho sức khỏe của mắt. Rau bina rất giàu axit folic cần thiết cho quá trình sửa chữa DNA, do đó làm chậm quá trình lão hóa.

Vì vậy, cho dù bạn theo chế độ ăn kiêng nào như thuần chay, ăn chay, không ăn chay, nhiều protein, v.v., điều quan trọng là phải ăn rau cho mỗi bữa ăn để trì hoãn quá trình lão hóa.

Theo Healthshots