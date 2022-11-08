Tiêu hóa thức ăn là một nhiệm vụ khó khăn đối với cơ thể, đó là lý do tại sao nó tiêu thụ nhiều năng lượng hơn bất kỳ hoạt động nào khác. Một người trung bình có thể mất từ ​​24 đến 72 giờ để hoàn thành toàn bộ quá trình tiêu hóa. Vì vậy, mặc dù có thể tưởng tượng nỗ lực mà cơ thể bạn đặt vào quá trình tiêu hóa, nhưng sẽ phụ thuộc vào việc bạn chọn ăn gì có gây trở ngại trong quá trình này hay giúp cơ thể hoàn thành nó một cách suôn sẻ.

Lựa chọn dinh dưỡng kém cuối cùng buộc chúng ta phải tiêu thụ nhiều loại thuốc khác nhau để hỗ trợ dạ dày của chúng ta. Những gì chúng ta không nhận ra là một số vấn đề về dạ dày là do ăn kết hợp sai các loại thực phẩm. Ảnh minh họa: Internet Nguyên tắc kết hợp thực phẩm lần đầu tiên xuất hiện trong y học Ayurvedic của Ấn Độ cổ đại. Niềm tin cho rằng một số loại thực phẩm kết hợp tốt với nhau trong khi những loại khác thì không và cuối cùng dẫn đến đau dạ dày.

Theo nguyên tắc kết hợp thực phẩm, có hai loại thực phẩm, một loại tiêu hóa nhanh hơn và một loại tiêu hóa chậm. Ăn hai loại này cùng nhau trong bữa ăn sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Một niềm tin khác là hai loại thực phẩm khác nhau đòi hỏi mức độ pH khác nhau để tiêu hóa, khi tiêu thụ cùng nhau, cơ thể không thể tiêu hóa đúng cách. Ảnh minh họa: Internet Việc kết hợp thức ăn không tốt có thể gây khó tiêu, lên men, thối rữa và hình thành khí, nếu kéo dài có thể dẫn đến nhiễm độc và bệnh tật. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn tránh ăn phải các loại thực phẩm không đi cùng nhau. Dưới đây là một số điều phổ biến.

1. Các nguồn protein khác nhau Mặc dù protein là loại khó tiêu hóa nhất, nhưng nên tránh tiêu thụ hai loại protein khác nhau vì nó gây ảnh hưởng đến hệ thống của bạn bằng cách làm cho quá trình này kéo dài hơn. Điều này sẽ khiến cơ thể bạn đầu tư nhiều năng lượng hơn vào quá trình này. 2. Sữa và chuối Ảnh minh họa: Internet Quá trình tiêu hóa kết hợp này rất khó khăn vì nó được biết là sản sinh ra độc tố trong cơ thể. Sự kết hợp này cũng không tốt cho những người đang cố gắng giảm cân vì nó có thể gây ra sự gia tăng hormone lưu trữ chất béo, insulin. 3. Trái cây và rau quả Trái cây có chứa đường, làm chậm quá trình tiêu hóa rau quả. Cả hai đều là hai loại thực phẩm khác nhau cần không gian và thời gian riêng để tiêu hóa, do đó không nên dùng chung hai loại này. 4. Trà và sữa Ảnh minh họa: Internet Trà có một loạt các chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm. Kết hợp sữa và trà sẽ chỉ làm mất đi các đặc tính tốt của trà. Vì vậy, lần tới khi bạn quyết định uống một tách trà buổi sáng, hãy thay sữa bằng một chút nước chanh để khởi đầu sảng khoái. 5. Trái cây và sữa chua Bất kỳ loại trái cây chua nào như quả mọng và sữa chua không tạo nên sự kết hợp tốt. Mặc dù sự kết hợp này đã trở nên nổi tiếng là một lựa chọn lành mạnh, nhưng nó thực sự tạo ra độc tố và thậm chí có thể gây dị ứng! Theo Femina

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