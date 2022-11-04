Rau sống và nấu chín: Đâu mới là cách ăn tốt để hấp thụ trọn vẹn tinh túy dinh dưỡng lợi dáng đẹp da?

Món ngon mỗi ngày 04/11/2022 13:50

Rau là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời không chỉ giúp chúng ta no và tràn đầy năng lượng suốt cả ngày mà còn giúp chúng ta tránh khỏi các bệnh mãn tính. Đây là thực phẩm tốt nhất nên có khi bạn đang trong hành trình giảm cân và ngay cả khi bạn chỉ muốn giữ dáng nói chung.

Tuy nhiên, cách bạn ăn rau có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định bạn thu được bao nhiêu lợi ích từ rau xanh.

Sự khác biệt về dinh dưỡng trong rau sống và rau nấu chín

Chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn phân hủy và hấp thụ có thể khác nhau đối với rau sống và nấu chín. Điều đó nói lên rằng, rau nấu chín có số lượng và chất lượng dinh dưỡng khác với rau sống.

Rau sống và nấu chín: Đâu mới là cách ăn tốt để hấp thụ trọn vẹn tinh túy dinh dưỡng lợi dáng đẹp da? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều thú vị là các khoáng chất như kali, canxi và sắt được tìm thấy trong nhiều loại rau sống. Hơn nữa, một số chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin tan trong nước bị mất trong quá trình nấu nướng. Trái cây và rau sống có thể chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn như vitamin C và vitamin B, đó là lý do tại sao rau sống có các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước dễ bị hỏng do nhiệt hơn.

Phương pháp nấu ăn của bạn có thể xác định lợi ích sức khỏe

Nếu bạn là người thích nấu rau hơn là ăn sống, thì bạn nên chú ý đến cách nấu rau của mình.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng lựa chọn phương pháp nấu ăn của bạn có thể ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của rau của bạn. Ví dụ, theo một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Chiết Giang, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bông cải xanh xào, nấu trong lò vi sóng và luộc đều có thể làm giảm hàm lượng chất diệp lục, protein hòa tan, đường và vitamin C từ rau, trong khi bông cải xanh hấp lại không bị như vậy. 

Rau sống và nấu chín: Đâu mới là cách ăn tốt để hấp thụ trọn vẹn tinh túy dinh dưỡng lợi dáng đẹp da? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc bạn mất thời gian nấu nướng cũng có thể làm mất đi tất cả các chất dinh dưỡng của rau. Các chuyên gia khuyên bạn nên nấu chín rau nhanh chóng để các chất dinh dưỡng vẫn còn nguyên vẹn.

Lợi ích của việc ăn rau sống

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc ăn rau sống là hàm lượng vitamin cao hơn. Vì chúng hoàn toàn không tiếp xúc với nhiệt, không có cách nào các chất dinh dưỡng có thể bị phá vỡ và mất giá trị dinh dưỡng của chúng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được nhiều chất dinh dưỡng hòa tan trong nước hơn như vitamin C và vitamin B và rau sống cũng chứa các đặc tính chống oxy hóa.

Nhược điểm của việc ăn rau sống

Mặc dù ăn rau sống có những lợi ích của nó, nhưng nó có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Một số người không dung nạp thực phẩm sống, đặc biệt là những người có vấn đề về đường tiêu hóa. Ví dụ, các loại rau họ cải, như bắp cải, bông cải xanh, súp lơ và cải Brussel rất lành mạnh và bổ dưỡng, nhưng chúng có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng.

Rau sống và nấu chín: Đâu mới là cách ăn tốt để hấp thụ trọn vẹn tinh túy dinh dưỡng lợi dáng đẹp da? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, một số thực phẩm được nấu chín tốt hơn là ăn sống. Ví dụ cà rốt. Chúng có nhiều beta-caroten sinh học hơn, là nguồn cung cấp vitamin A, khi chúng được nấu chín hơn là khi chúng còn sống.

Thực phẩm bổ dưỡng nhất khi nấu chín

Các loại thực phẩm như rau bina, măng tây, nấm, khoai tây, cà rốt, cần tây, đậu xanh khi nấu chín sẽ bổ dưỡng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang nấu chúng đúng cách. Ngoài việc chiên chúng, hãy sử dụng bất kỳ hình thức nấu ăn nào khác. Tuy nhiên, hấp được cho là phương pháp nấu ăn tốt nhất cho các loại rau.

Rau sống và nấu chín: Đâu mới là cách ăn tốt để hấp thụ trọn vẹn tinh túy dinh dưỡng lợi dáng đẹp da? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm ăn sống (nhưng không phải lúc nào cũng vậy)

Có một số thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao hơn khi ăn sống. Bao gồm:

- Ớt chuông

- Bông cải xanh

- Hành

- Tỏi

Nhưng bạn luôn có thể nấu chúng và thưởng thức!

Theo Times of Inida

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