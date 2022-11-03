Top 5 thực phẩm là "thuốc trường thọ" giá siêu hời, càng ăn càng khỏe, trẻ mãi khó già

Trên thế giới ngày càng có nhiều người trẻ bị các bệnh nguy hiểm như ung thư, tiêu đường và tim mạch. Điều này có thể là do lối sống ít vận động ngày nay mà chúng ta là một phần "tích cực" thúc đẩy. Ngồi nhiều trước màn hình, bỏ bữa vì áp lực công việc và tất nhiên, thói quen sử dụng đồ ăn vặt sau khi nhịn đói hàng giờ và thưởng thức những bữa nhậu nhẹt không lành mạnh như thể đây là ngày cuối cùng của chúng ta trên trái đất, tất cả những yếu tố này góp phần đáng kể vào việc gia tăng rủi ro sức khỏe và phát triển những căn bệnh không phổ biến mà ông bà chúng ta thậm chí chưa từng nghe đến.

Là một thành viên của gia đình bắp cải, được tiêu thụ nhiều, cải xoăn chứa nhiều lợi ích bổ dưỡng bao gồm vitamin, canxi, chất xơ và chất chống oxy hóa. Nó có thể được tiêu thụ theo nhiều cách, có thể là dưới dạng salad, súp hoặc thậm chí là ăn sống. Đây cũng là một trong những nguồn cung cấp vitamin K tốt nhất thế giới và giúp ngăn ngừa bệnh loãng xương, thường thấy ở phụ nữ.

Nếu bạn luôn thích ăn khoai tây chiên, thì cải xoăn có thể là một sự thay thế tuyệt vời. Khi đã say mê rau củ, hương vị của nó có thể giúp bạn hoàn toàn quên khoai tây chiên gây hại cho cơ thể, cả từ bên trong và bên ngoài.

2. Táo

Thường thấy trên các giỏ trái cây trên bàn ăn của hầu hết các gia đình, táo được coi là món khai vị tuyệt vời có thể nhanh chóng đánh bật cơn thèm ăn trong bạn. Chứa nhiều chất xơ và nước, loại quả này giúp giảm đáng kể mức cholesterol ở người và có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. Chất xơ hòa tan hoặc pectin và axit malic có trong táo đảm bảo tiêu hóa trơn tru hơn và giúp phân đi qua ruột mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe và dễ mang theo, táo có thể được sử dụng để chế biến các món ăn và món tráng miệng khác nhau. Nó cũng chữa bệnh tiểu đường với sự hiện diện của polyphenol trong đó ngăn ngừa tổn thương mô tế bào beta trong tuyến tụy. Các tế bào beta trong cơ thể thường bị tổn thương do bệnh tiểu đường và không có cách chữa trị nào tốt hơn là ăn táo thường xuyên để giải quyết vấn đề này.

3. Trà xanh

Một trong những loại đồ uống lành mạnh nhất chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng, trà xanh mang lại một số lợi ích nếu uống thường xuyên. Còn được gọi là chất bổ sung đốt cháy chất béo, đồ uống giải khát này giúp cắt giảm chất béo trong cơ thể và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể con người.

Uống một hoặc hai cốc thức uống tuyệt vời này cũng giúp chống lại bệnh ung thư bằng cách có tác dụng bảo vệ chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa mạnh mẽ làm cho nó có thể và giảm nguy cơ ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Có một hợp chất hữu ích khác là catechin có trong trà xanh khiến nó trở thành một loại thuốc chữa các bệnh về não. Điều này tạo ra một tác động tích cực đến các tế bào thần kinh, cải thiện chức năng não và bảo vệ nó khỏi bệnh.

4. Tảo xoắn

Là một loại vi khuẩn lam thuộc họ tảo xanh lam, spirulina chứa nhiều chất dinh dưỡng hữu ích khác nhau như protein, vitamin, sắt và đồng. Chất chống oxy hóa được gọi là phycocyanin có trong tảo xoắn chịu trách nhiệm cho màu xanh lam của nó và có thể chống lại các gốc tự do đồng thời cung cấp tác dụng chống viêm cho bất kỳ loại bỏng nào.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu, nó cũng điều trị những người bị dị ứng bao gồm hắt hơi, ngứa, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Ngoài những lợi ích sức khỏe này, tảo xoắn còn giúp giảm huyết áp và cholesterol trong cơ thể. Một liều lượng khuyến nghị của thực phẩm bổ sung chế độ ăn uống tuyệt vời này có thể cung cấp những lợi ích nói trên cho cơ thể và giúp chúng ta sống một cuộc sống không bệnh tật.

5. Curcumin

Ảnh minh họa: Internet

Một sắc tố màu vàng được tìm thấy trong nghệ, curcumin cung cấp các đặc tính chống viêm tuyệt vời và đẩy nhanh quá trình sản xuất chất chống oxy hóa trong cơ thể. Về cơ bản, nó có thể được chiết xuất từ ​​nghệ và được sử dụng để sản xuất các chất bổ sung có thể chữa bệnh trầm cảm và lo lắng cùng với việc giảm LDL-cholesterol, đường huyết và huyết áp.

Một lợi ích sức khỏe khác mà nó mang lại là làm chậm quá trình lão hóa. Nó làm giảm hiệu quả việc sản xuất ROS trong khi đảm bảo rằng nội mạc mạch máu não được bảo vệ chống lại các rối loạn chức năng. Khi tác động tới sức khỏe, nó giúp làm chậm toàn bộ quá trình lão hóa trong cơ thể một cách đáng kể.

Theo Times of India