Những thực phẩm này càng bỏ trong tủ lạnh càng gây nhiều độc tố nhưng nhiều người không hay biết

Chọn thực phẩm 01/11/2022 12:33

Tủ lạnh là một trong những phát minh hữu ích nhất của thời đại chúng ta. Hầu hết mọi hộ gia đình đều có một chiếc và mọi người không thể tưởng tượng được việc sống thiếu nó. Kết quả là, mọi người đã tạo ra một thói quen là bỏ tất cả thực phẩm như hàng tạp hóa, sữa, thịt, thức ăn thừa vào đó.

Tuy nhiên, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng không phải thực phẩm nào cũng cần được bảo quản lạnh và một số thực phẩm thậm chí có thể hư hỏng nhanh hơn bên trong tủ lạnh.

Những thực phẩm này càng bỏ trong tủ lạnh càng gây nhiều độc tố nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bài viết này sẽ liệt kê những thực phẩm phổ biến không nên để trong tủ lạnh.

Dưới đây là một số loại thực phẩm phổ biến có thể ngon hơn khi bảo quản bên ngoài tủ lạnh hơn là bên trong tủ lạnh.

1. Hành tỏi

Những thực phẩm này càng bỏ trong tủ lạnh càng gây nhiều độc tố nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất nên bảo quản hành và tỏi ở điều kiện khô ráo và thoáng mát. Đặc biệt, hành tây cần nhiều thông gió để luôn tươi. Tủ lạnh thiếu hệ thống thông gió và có thể khiến hành khô nhanh hơn. 

Tỏi cũng có xu hướng phát triển nấm mốc khi không được bảo quản ở nơi thông thoáng. Chúng chỉ nên được bảo quản lạnh sau khi bóc vỏ.

2. Dưa hấu

Dưa hấu chứa 70% nước và chứa nhiều chất chống oxy hóa bao gồm vitamin C, beta carotene và lycopene, được bảo quản tốt nhất ở nhiệt độ phòng. Làm lạnh chúng có thể làm giảm hiệu quả của chúng.

Theo một nghiên cứu gần đây, dưa hấu được bảo quản ở nhiệt độ phòng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn 40% so với dưa hấu để trong tủ lạnh. 

3. Mật ong

Những thực phẩm này càng bỏ trong tủ lạnh càng gây nhiều độc tố nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong là một siêu thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Nó cũng là mặt hàng thực phẩm duy nhất hầu như không bao giờ hư hỏng. Khi được bảo quản trong thời gian dài, nó có thể kết tinh và cứng hơn.

Bảo quản mật ong trong tủ lạnh có thể khiến mật ong trở nên nhớt hoặc đặc hơn, và kết cấu này có thể không thuận lợi cho nhiều người. Vì vậy, bảo quản mật ong trong hộp kín kín gió ở nơi thoáng mát ở nhiệt độ phòng là điều nên làm. 

4. Khoai tây 

Cả khoai lang và khoai tây thông thường đều được bảo quản tốt nhất ở nhiệt độ phòng. Làm lạnh chúng sẽ làm tăng hàm lượng đường và khiến chúng cứng hơn, mất màu và có mùi vị không ngon.

Hãy nhớ bảo quản khoai ở những nơi mát mẻ và tối và tiêu thụ chúng sớm. Lưu trữ chúng trong thời gian dài (đặc biệt là ở những nơi ấm áp) có thể dẫn đến sự gia tăng nồng độ glycoalkaloid.

Glycoalkaloid có thể làm thay đổi mùi vị của khoai tây và thậm chí có thể gây độc với lượng lớn. 

5. Bánh mì và đồ nướng

Những thực phẩm này càng bỏ trong tủ lạnh càng gây nhiều độc tố nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên bảo quản bánh mì và các sản phẩm nướng khác lâu hơn một tuần ngay cả ở nhiệt độ phòng. Để bánh mì trong tủ lạnh chỉ làm cho bánh bị thiu nhanh hơn vì tinh bột trong bánh mì kết tinh khi nguội.

Cách tốt nhất để bảo quản nó là trong túi kín khí hoặc màng bọc thực phẩm.

6. Cà phê

Không bao giờ được bảo quản cà phê và trà trong tủ lạnh. Các sản phẩm có chứa caffein này có xu hướng hấp thụ mùi của các thực phẩm khác xung quanh chúng và làm mất đi mùi thơm đặc trưng của chúng.

Theo Emedihealth

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