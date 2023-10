6 thực phẩm giàu vitamin C bậc nhất, càng ăn càng trẻ, tăng cường miễn dịch mạnh mẽ

Cam là một trong những nguồn giàu vitamin C. Một 100g cam được cho là có khoảng 53,2 mg vitamin C trong đó. Điều này giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại, tăng sinh collagen và cải thiện làn da, và quan trọng nhất là tăng cường hệ thống miễn dịch, là hệ thống bảo vệ chính của cơ thể bạn.

Một 100g bông cải xanh được cho là có 89,2 mg vitamin C và theo báo cáo, một nửa chén bông cải xanh hấp cung cấp 57% dưỡng chất vitamin C. Bên cạnh đó, nó cũng chứa các chất dinh dưỡng quan trọng khác như chất xơ, protein và kali.

Ớt chuông

Ảnh minh họa: Internet

Điều thú vị là ớt chuông có một trong những loại quả có hàm lượng vitamin C cao nhất. Theo các báo cáo, một quả ớt chuông duy nhất cung cấp tới 169% lượng thức ăn khuyến nghị (RDI). May mắn thay, bạn không cần phải đi khắp nơi để tìm những quả ớt chuông màu đỏ, cam và vàng ưa thích. Bạn có thể ăn những loại màu xanh lá cây thường được tìm thấy ở chợ.

Cải xoăn

Cải xoăn có hàm lượng vitamin C cao hơn nhiều so với hầu hết các loại rau khác. Nó thực sự là một trong những nguồn cung cấp vitamin C. Một 100g cải xoăn được cho là chứa 120mg vitamin C. Điều tốt nhất về loại rau này là nó cũng chứa nhiều vitamin A, K và folate.

Dâu tây

Trái cây hảo hạng này rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa khác, giúp giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như ung thư, tiểu đường, đột quỵ và bệnh tim. Một cốc dâu tây chứa gần 90 mg vitamin C. Đây cũng là nguồn cung cấp magiê và phốt pho tuyệt vời.

Cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi cà chua chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng, nó cũng rất giàu vitamin C. Được biết, một quả cà chua cỡ trung bình có thể cung cấp khoảng 28% lượng tiêu thụ hàng ngày được khuyến nghị(RDI). Nó cũng có kali, vitamin B và E, và các chất dinh dưỡng khác. Chúng ta thường sử dụng nó như một loại rau, tuy nhiên, cà chua là một loại trái cây cũng có thể ăn sống.

Theo Times of Inida