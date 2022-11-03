Dưới đây là một số sai lầm phổ biến đang làm giảm mức độ dinh dưỡng của thực phẩm.

Theo y học Ayurveda, ăn thức ăn nấu chín sau 3 giờ nhường chỗ cho sức khỏe kém. Điều này là do thực phẩm bị mất mức dinh dưỡng khi được tiêu thụ sau vài giờ hoặc qua đêm. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ như bánh mì và thực phẩm lên men sẽ giữ lại và nâng cao giá trị dinh dưỡng và thúc đẩy vi khuẩn tốt khi tiêu thụ sau một vài ngày. Tuy nhiên, đối với các loại thực phẩm khác, ăn thức ăn ôi thiu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tiêu hóa.

Tiếp xúc với hơi ẩm là một sai lầm phổ biến khác có thể làm giảm chất dinh dưỡng và cũng khiến thức ăn của bạn trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn và mầm bệnh. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo bạn đậy thức ăn ngay lập tức bằng màng / giấy bạc sạch.

Thứ tự các loại gia vị nấu ăn

Ảnh minh họa: Internet

Thêm gia vị theo thứ tự hoàn hảo có thể tạo ra hoặc phá vỡ dinh dưỡng của món ăn. Có những loại gia vị được thêm vào trong quá trình nấu nướng hoặc thêm vào sau khi chế biến, vì chúng nhạy cảm với nhiệt và có thể giải phóng chất độc khi thêm sai cách và làm giảm độ ngon của gia vị. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn thêm các loại gia vị như tiêu và nghệ theo đúng cách.

Cắt rau vài giờ trước khi nấu

Ảnh minh họa: Internet

Không cắt rau và hoa quả một đêm trước khi nấu, điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn và mầm bệnh sinh sôi. Không có gì ngạc nhiên, điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của bạn, nhưng điều này chủ yếu ảnh hưởng đến các chất dinh dưỡng trong rau và trái cây tươi, cắt cũng giải phóng các enzym và thường làm thối rữa sản phẩm tươi.

Nấu quá nhiều

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng nấu quá chín rau, thịt sẽ giúp tiêu diệt vi trùng, nhưng bạn có biết điều này cũng giết chết các chất dinh dưỡng không!

Đúng vậy, đun sôi hoặc nấu quá kỹ chỉ làm loãng các chất dinh dưỡng và dẫn đến một số calo rỗng. Tuy nhiên, có những loại rau xanh như cà rốt, nấm, rau bina sẽ bổ dưỡng hơn khi nấu chín, nhưng đối với tất cả các loại rau khác nấu quá chín chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Theo Times of Inida