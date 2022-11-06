4 nguyên liệu phổ biến trong nhà bếp này được ví như "liều thuốc độc chậm" gây tiểu đường và bệnh tim mạch

Dinh dưỡng 06/11/2022 13:07

Trong quá trình nấu nướng hàng ngày, chúng ta thường bỏ qua việc mọi thành phần trên kệ bếp có thể thực sự tác động đến sức khỏe và hạnh phúc như thế nào. Nhưng bạn có biết có một số nguyên liệu nấu ăn thông thường không kém thuốc độc chậm và âm thầm gây rối loạn lối sống có thể gây tử vong không?

1. Đường trắng

Gia vị thiết yếu trong nhà bếp này giúp tăng thêm vị ngọt cho trà, cà phê, đồ lắc hoặc các món ngọt, nhưng bạn sẽ bị sốc khi biết rằng việc tiêu thụ quá nhiều thành phần phổ biến này dần dần có thể dẫn đến mất cân bằng insulin dẫn đến bệnh tiểu đường.

4 nguyên liệu phổ biến trong nhà bếp này được ví như 'liều thuốc độc chậm' gây tiểu đường và bệnh tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu, tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện có thể dẫn đến béo phì, viêm nhiễm, một số vấn đề về tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, lượng đường tiêu thụ tối đa cho nam giới nên vào khoảng 150 calo mỗi ngày và khoảng 100 calo mỗi ngày.

2. Muối

Không thể tưởng tượng được bữa ăn hàng ngày của chúng ta lại không có gia vị màu trắng này - Muối. Từ món cà ri đến đồ ăn nhẹ chiên rán hay món súp lành mạnh, muối là một yếu tố thiết yếu trong chế biến món ăn hàng ngày. Nhưng thành phần không thể tách rời này cũng là một chất độc chậm khi tiêu thụ quá mức.

4 nguyên liệu phổ biến trong nhà bếp này được ví như 'liều thuốc độc chậm' gây tiểu đường và bệnh tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều này là do muối có natri và việc ăn nhiều muối có thể ảnh hưởng đến mức huyết áp, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ. Theo các chuyên gia, lượng muối tiêu thụ hàng ngày nên ít hơn 5 miligam natri mỗi khẩu phần.

3. Dầu

Không thể nấu ăn mà không có dầu, nhưng việc sử dụng quá nhiều dầu trong nấu ăn hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, gan nhiễm mỡ và đột quỵ. Ăn quá nhiều thức ăn chiên rán và nhiều dầu mỡ có thể dẫn đến béo phì, huyết áp cao và lượng đường trong máu cao. Một người không nên tiêu thụ nhiều hơn 3 muỗng canh dầu 1 ngày.

4. Bột trắng

4 nguyên liệu phổ biến trong nhà bếp này được ví như 'liều thuốc độc chậm' gây tiểu đường và bệnh tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bột mì trắng là một "chất độc màu trắng" khác ẩn náu trong kệ bếp của bạn. Thành phần này đã là tinh túy của nhiều lứa tuổi, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết thành phần này cũng là lý do gây ra các vấn đề tiêu hóa của bạn như táo bón, khó tiêu, đầy hơi và thậm chí là bệnh Celiac.

Sự hiện diện của gluten trong bột mì dính vào thành ruột, cuối cùng ảnh hưởng đến quá trình vận động của ruột, gây ra các bệnh về đường tiêu hóa và đường ruột.

Theo Times of Inida

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