5 loại thực phẩm tốt nhất đừng nên mua đông lạnh nếu bạn không muốn đối mặt với ung thư và tử thần

Chọn thực phẩm 04/11/2022 13:49

Đi bộ qua lối đi tạp hóa và bỏ từng món ăn ngon vào giỏ hàng có vẻ là một mục tiêu mua sắm hoàn hảo. Đổ lỗi cho bao bì hoặc vị trí hấp dẫn hoặc dễ nấu, chúng ta thường bị cám dỗ để mua thịt nguội hoặc đồ ăn sẵn hay chế biến sẵn. Nhưng bạn có biết có những loại thực phẩm nhất định không bao giờ được mua đông lạnh vì gây hại sức khỏe không? Đây là tất cả những gì bạn cần biết về chúng.

Bông cải xanh

5 loại thực phẩm tốt nhất đừng nên mua đông lạnh nếu bạn không muốn đối mặt với ung thư và tử thần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một loại rau xanh khác thường được mua nhất là bông cải xanh, chúng ta thường mua ở các cửa hàng. Không có gì lạ, loại rau này trông rất sạch sẽ, to và rực rỡ, nhưng nó lại mất đi hương vị và kết cấu khi đông lạnh. Vì vậy, tốt nhất là tránh chôn nó đông lạnh và mua nó từ chợ địa phương. Các chuyên gia ẩm thực cho rằng bông cải xanh đông lạnh dẫn đến phát triển các tinh thể, làm giảm giá trị dinh dưỡng của bông cải xanh.

Dâu tây

Hương vị thơm ngon của dâu tây đã góp phần làm cho nó trở nên phổ biến đến mức nó có mặt quanh năm. Nhưng bạn có biết tại sao các chuyên gia ẩm thực khuyên bạn chỉ nên mua loại quả mọng này trong mùa hay không?

5 loại thực phẩm tốt nhất đừng nên mua đông lạnh nếu bạn không muốn đối mặt với ung thư và tử thần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều này là do dâu tây có bản chất xốp, trở nên quá bão hòa với nước và phân hủy trong quá trình đông lạnh, làm hỏng hương vị, kết cấu và chứa nhiều chất lỏng dư thừa. Ngoài ra trong một số trường hợp, các chất bảo quản như canxi clorua, canxi lactat, canxi ascorbate và canxi propionat được sử dụng để tăng thời hạn sử dụng và tăng hương vị của dâu tây.

Thảo mộc

Hương thơm tươi mát và hấp dẫn của các loại thảo mộc có thể tạo thêm nét hấp dẫn cho bữa ăn và hầu hết chúng ta dự trữ các loại thảo mộc đông lạnh để dễ dàng thêm chúng vào bữa ăn mà không cần tốn công rửa sạch và thái nhỏ, nhưng đó có phải là một ý kiến ​​hay?

5 loại thực phẩm tốt nhất đừng nên mua đông lạnh nếu bạn không muốn đối mặt với ung thư và tử thần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chà, những loại thảo mộc được đóng gói hoặc đông lạnh này sẽ mất tác dụng và hương vị của chúng trong quá trình đông lạnh và vì chúng được đóng gói cùng nhau nên có nguy cơ cao bị thối rữa nhanh chóng. Cuối cùng, các chất phụ gia cũng được sử dụng để duy trì thời hạn sử dụng của chúng. Tốt hơn là bạn nên sử dụng chúng tươi hơn là mua các loại thảo mộc đông lạnh.

Bánh mì kẹp thịt

Mua bánh mì kẹp thịt, cốm từ các chuỗi cửa hàng lạnh có vẻ là lựa chọn dễ dàng nhất để thưởng thức một vài chiếc bánh mì kẹp thịt ngon tự làm. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chúng chứa đầy các chất phụ gia như tinh bột biến tính và chất nhũ hóa. Ngoài ra, việc đông lạnh quá mức sẽ làm giảm hương vị và mất kết cấu thực sự.

Nấm

5 loại thực phẩm tốt nhất đừng nên mua đông lạnh nếu bạn không muốn đối mặt với ung thư và tử thần - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thật dễ dàng để mua một gói nấm đông lạnh sạch từ siêu thị. Nhưng bạn đã bao giờ quan sát thấy rằng ngay sau khi rã đông, nấm đông lạnh sẽ trở nên nhão và sũng nước chưa?

Theo Times of Inida

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