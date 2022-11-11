Sự khôn ngoan hiện nay là thực phẩm đông lạnh sẽ giữ được độ tươi và chất dinh dưỡng nếu bạn làm đúng cách. Ngay cả khi bạn đang mua sản phẩm đông lạnh từ siêu thị, hãy biết rằng hầu hết các thương hiệu đều đóng băng các mặt hàng của họ trong vòng vài giờ sau khi thu hoạch.

Chúng ta đã từng không thực sự nghĩ nhiều đến việc đông lạnh thực phẩm, đặc biệt là khi chú trọng ăn đồ tươi, đồ địa phương và thực phẩm theo mùa. Giờ đây, khi cuộc sống đô thị trở nên thiên về công việc và sản phẩm đến từ xa hơn, chúng ta nhận ra rằng việc đông lạnh đôi khi đảm bảo rằng chúng ta có thể ăn uống lành mạnh hơn nếu chúng ta suy nghĩ về nó.

Một số thực phẩm đông lạnh tốt hơn những thực phẩm khác. Bạn có thể đông lạnh trái cây, rau (thường là chần), thịt sống và nấu chín, hầu hết các món nấu chín. Một số thực phẩm giữ được kết cấu và hình dạng tốt hơn những thực phẩm khác sau khi rã đông, nhưng hãy cân nhắc nếu lựa chọn thay thế là đặt hàng hoặc mua thức ăn nhanh mang về, thực phẩm đông lạnh tốt cho sức khỏe hơn trong hầu hết các trường hợp. Đông lạnh cũng là một cách tuyệt vời để có thể tiêu thụ trái cây và rau quả theo mùa yêu thích của bạn trong suốt cả năm, ai mà không yêu dâu tây dù trái mùa đúng không nào!

Thực phẩm đông lạnh sẽ vô hiệu hóa vi khuẩn và vi sinh miễn là nó được đông lạnh hoàn toàn, nhưng hãy nhớ rằng khi thực phẩm bắt đầu rã đông, vi khuẩn và vi sinh sẽ hoạt động trở lại và bạn phải nấu hoặc sử dụng thực phẩm càng sớm càng tốt để tránh bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Dưới đây là các quy tắc cần tuân theo để làm đông thực phẩm một cách an toàn và tốt:

Kiểm tra xem sản phẩm có đông lạnh không khi mua

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Hãy thử góp gói đậu Hà Lan. Bạn sẽ có thể cảm nhận được kết cấu của đậu Hà Lan. Nếu có cảm giác như một khối đá bên trong gói, điều đó cho thấy sản phẩm đã được rã đông và đông lạnh lại, điều này sẽ làm giảm chất lượng của thực phẩm.

Đông lạnh để lấy ra dễ dàng

Nếu bạn đang chia sản phẩm để đông lạnh, tốt hơn là bạn nên chia thành nhiều phần nhỏ để không phải rã đông một lượng lớn mà chỉ sử dụng một ít. Đối với nhiều loại trái cây và rau quả, trước tiên bạn nên làm đông lạnh chúng trên khay phẳng và sau khi đông lạnh, hãy cho chúng vào túi đông lạnh.

Giữ ngăn đông đầy

Không có không gian để không khí ấm lưu thông trong ngăn đông đầy, điều đó có nghĩa là nó hoạt động hiệu quả hơn. Vì lý do tương tự, không cho thức ăn nóng vào ngăn đá, để nguội hoàn toàn trước khi bạn đóng băng.

Bọc và đậy kín thực phẩm

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Điều quan trọng là phải bảo vệ thực phẩm khỏi bị chảy ra tủ đông. Cố gắng loại bỏ càng nhiều không khí ra khỏi gói trước khi đông lạnh, và sử dụng giấy bạc, màng bọc nhựa và túi đông lạnh bằng nhựa để bảo quản thực phẩm. Nếu bạn đang sử dụng hộp bảo quản thực phẩm, hãy để đủ không gian trong hộp để chất lỏng nở ra khi đóng băng.

Giữ một số thực phẩm xa cửa tủ đông

Để các loại thịt và thực phẩm khác có nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm cao hơn ở gần phía sau tủ đông, nơi có nhiệt độ ổn định hơn, thay vì ở cửa hoặc gần phía trước. Thay vào đó, bạn có thể đặt chai rượu và khay đá ở đây.

Theo dõi những gì bạn đã đông lạnh

Cách tốt nhất để ăn uống lành mạnh và tránh lãng phí thực phẩm là ghi lại danh sách những gì bạn có trong tủ đông và loại bỏ các mục khi bạn sử dụng hết.

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Đảm bảo rằng bạn dán nhãn thực phẩm mà không bị lỗi để bạn biết mình sẽ rã đông những gì. Sử dụng trái cây và rau ăn ngay ngăn thông thường, bạn không cần phải rã đông rau củ đông lạnh nếu bạn sẽ sử dụng chúng trong các món cà ri, món hầm, súp và món xào, chúng rã đông nhanh chóng trong quá trình đun nấu.

Không nên làm đông lạnh lại

Sau khi sản phẩm đông lạnh đã được rã đông, không nên cấp đông lại. Trình tự này ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng, kết cấu và hương vị của thực phẩm.

Theo Femina