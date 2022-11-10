Bạn có biết rằng Kiwi là nguồn cung cấp Vitamin C và chất chống oxy hóa rất dồi dào không? Kiwi là một trái cây tốt cho sức khỏe của chúng ta vì nó chứa nhiều chất xơ, cả hòa tan và không hòa tan, cùng với nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, B6, B12, E, kali, canxi, magiê (một chất dinh dưỡng cần thiết để chuyển hóa thức ăn thành năng lượng) và sắt (giúp đánh bại bệnh thiếu máu), ít calo (một trái khoảng 70 gm cũng cung cấp khoảng 40 calo).
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Dưới đây là 5 lý do thuyết phục sẽ giúp bạn để thêm 1 quả Kiwi mỗi ngày vào chế độ ăn của mình.
Giúp chống lại bệnh cúm
Vào mùa này, chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi bệnh cúm và vô số bệnh nhiễm trùng. Kiwi chứa nhiều vitamin C, một quả mỗi ngày có thể giúp bạn đáp ứng nhu cầu Vitamin C hàng ngày.
Vitamin C cũng giúp sản xuất và hoạt động của các kháng thể, và để giữ một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, một kháng thể tốt là rất quan trọng đối với cơ thể của bạn. Vitamin C cũng rất quan trọng đối với việc sản xuất serotonin, vì vậy, nếu bạn đang cố gắng cải thiện tâm trạng, hãy thử thưởng thức kiwi.
Lấy dao cắt trái kiwi thành hai nửa. Sau đó, dùng thìa để múc phần nhân giàu dinh dưỡng, có màu xanh tươi bên trong. Đó là tất cả những gì cần làm mà không cần bóc vỏ.
Cách đưa Kiwi vào chế độ ăn uống hàng ngày
Bạn có thể thêm nó vào món salad của mình, sử dụng nó như một lớp phủ trên bánh pizza, sữa chua và ngũ cốc của bạn, đánh bông một ly sinh tố khi buồn ngủ bằng cách trộn hai quả kiwi với một cốc sữa hạnh nhân ấm không đường hoặc sữa chua. Hoặc chỉ cần cắt lát và thưởng thức.
Ngăn ngừa sốt xuất huyết
Tháng 6 đến tháng 9 là mùa dễ bị sốt xuất huyết, những người bị ảnh hưởng thường có số lượng tiểu cầu thấp và Kiwi được cho là giúp cải thiện sức khỏe. Trái cây chứa nhiều Vitamin C giúp tăng số lượng tiểu cầu. Kiwi có vị ngon, dễ tiêu hóa, đồng thời rất giàu chất chống oxy hóa và cân bằng điện giải và kali nên nó trở thành thực phẩm lý tưởng để ăn trong thời gian này. Vitamin C cũng giúp hấp thụ sắt từ thực phẩm chúng ta ăn và cung cấp vitamin B9 (folate), cả hai đều giúp tăng số lượng tiểu cầu trong máu.
Kiwi là một người bạn tuyệt vời đối với trái tim
Để giảm lượng chất béo (chất béo trung tính) trong máu và bảo vệ tim cũng như các mạch máu, hãy biến Kiwi trở thành người bạn tốt nhất của bạn. Nó có 3 thành phần rất quan trọng: vitamin C, polyphenol và kali, có tác dụng như một phép thuật giúp trái tim luôn khỏe mạnh.
Kiwi giàu chất chống oxy hóa
Có rất nhiều hợp chất hoạt tính sinh học trong Kiwi có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do và các sản phẩm phụ có hại được tạo ra trong cơ thể do căng thẳng, lựa chọn lối sống sai lầm và ăn đồ ăn vặt. Chúng ta đã sống trong thời kỳ rất căng thẳng và loại trái cây ngon ngọt này là liều thuốc giải độc hoàn hảo.
Theo Times of India